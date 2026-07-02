Kaip pastebi „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė, kainos čia taip pat nesikandžioja.
„Kainos yra šiek tiek ūgtelėjusios, lyginant su vyravusiomis prieš 4–5 metus, tačiau kartu augo ir kokybė – atsinaujina viešbučiai, gerėja infrastruktūra, siūlomas platesnis paslaugų pasirinkimas. Keliautojai šią kryptį renkasi nebe tik dėl kainos, bet ir dėl patogumo bei gero kainos ir kokybės santykio“, – sako I. Aukštuolytė.
Ši kryptis ypač patraukli šeimoms, tęsia ji. Trumpas skrydis, smėlio paplūdimiai, švelnus klimatas ir vaikams draugiška aplinka leidžia jaustis komfortiškai jau nuo pirmųjų atostogų dienų.
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„Patogu ir tai, kad visą vasaros sezoną vykdome skrydžius tiek į Burgasą, tiek į Varną, todėl keliautojai gali rinktis skirtingus Bulgarijos regionus pagal savo poreikius“, – priduria kelionių organizatoriaus atstovė.
Kasmet sugrįžta aplankyti draugų
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Bulgarijoje ne kartą viešėjusiai Karolinai Liukaitytei ši kryptis pažįstama ne dėl turistinių maršrutų, o per asmeninį ryšį ir draugystę.
„Į Bulgariją su šeima skrendame ne kaip turistai – kasmet čia sugrįžtame aplankyti draugų šeimos, norime, kad vaikai pabūtų kartu. Atostogų metu mums svarbiausia ne turistiniai maršrutai, o laikas prie jūros, vietiniai skoniai ir buvimas kartu su artimais žmonėmis“, – pasakoja ji.
Apsistoję pas draugus, didžiąją atostogų dalį pašnekovės šeima leidžia prie jūros netoli Varnos kurorto.
„Mūsų gyvenimas ten būna labai paprastas – jūra, poilsis, geras oras ir draugai. Ir, tiesą sakant, to visiškai pakanka“, – sako Karolina.
Didžiausias atradimas – paprastas, bet labai skanus maistas
K. Liukaitytei didžiausią įspūdį palieka ne lankytinos vietos, o Bulgarijos virtuvė.
„Man labiausiai įstrigo maistas – tikrai labai kokybiškas, skanus ir paprastas. Iš Bulgarijos parsivežiau ne vieną kulinarinę idėją ir iki šiol namuose gaminu ten ragautą užtepėlę su sūriu bei graikiniais riešutais“, – pasakoja moteris.
Pasak jos, ypatingą vietą Bulgarijos virtuvėje užima švieži produktai: daržovės, vaisiai, vietinės užtepėlės, jūros gėrybės.
„Būtinai verta paragauti Juodosios jūros krevečių – jas bulgarai valgo beveik kaip saulėgrąžas. Ir drąsiai galima eiti į mažesnius restoranėlius prie uosto, ten tikrai galima atrasti geriausius skonius“, – sako K. Liukaitytė.
Kviečia neapsiriboti viešbučio teritorija
Nors Bulgarija dažnai siejama su „viskas įskaičiuota“ poilsiu, Karolina ragina tuo neapsiriboti.
„Tikrai nerekomenduočiau viso atostogų laiko praleisti viešbutyje. Net ir netoli Varnos galima rasti įdomių vietų – istorinių objektų, vienuolynų, gamtos kampelių. Bulgarijoje netrūksta ir lietuviškų pėdsakų. Varnoje yra gyvenęs Jonas Basanavičius, čia žinomas ir lietuvis Vladislovas Varnietis, tad ši kryptis gali nustebinti ir istoriniu ryšiu su Lietuva“, – vardija ji.
K. Liukaitytė neslepia – bulgarai turi savitų bruožų, kurie ne visada atitinka vakarietišką tvarkos suvokimą.
„Jaučiasi, kad tai Balkanai. Ne visur taip tvarkinga kaip Lietuvoje, bet tai turi savo žavesio“, – sako ji.
Alternatyva Turkijai?
I. Aukštuolytė atkreipia dėmesį, kad būtent galimybė derinti paprastą poilsį prie jūros su turistinių objektų, gamtos ir šalies kulinarijos pažinimu yra viena didžiausių Bulgarijos stiprybių. Todėl ši kryptis neretai sulaukia dėmesio ne tik iš ištikimų jos gerbėjų, bet ir iš keliautojų, galvojančių apie kitas populiarias vasaros atostogų šalis.
„Bulgarija dažnai lietuviams tampa alternatyva Turkijai – čia taip pat gausu kokybiškų kurortų prie jūros, smėlio paplūdimių ir švelniai gilėjančio įėjimo į jūrą, galima mėgautis atostogomis, išvystyta infrastruktūra ir geru aptarnavimu“, – sako „Tez Tour“ atstovė.
Anot jos, Bulgarija gali pasiūlyti ir itin platų apgyvendinimo pasirinkimą įvairių poreikių keliautojams. Šalyje veikia modernūs, tarptautinius standartus atitinkantys viešbučiai, tarp jų – ir pasaulyje žinomų tinklų kompleksai.
„Poilsiautojai gali rinktis tiek prabangius VIP klasės viešbučius, tiek šeimoms pritaikytus ar tik suaugusiesiems skirtus viešbučius. Taip pat netrūksta ir savarankiškesnį poilsį vertinančių keliautojų pamėgtų apartamentų su virtuvėlėmis. Pasirinkimo gausu ir pagal maitinimo tipą – nuo „Ultra viskas įskaičiuota“ iki lankstesnių apgyvendinimo variantų, leidžiančių atostogas planuoti savo ritmu“, – vardija I. Aukštuolytė.
Žavesio vertas ir šalies kraštovaizdis: nuo didingų Rilos kalnų ir įspūdingų Belogradčiko uolų iki rožių slėnių ir auksinio smėlio paplūdimių.
„Ne mažiau įdomus ir kultūrinis paveldas: senoviniai miestai, archeologinės radimvietės, romėnų palikimas bei išskirtinės stačiatikių cerkvės. Visa tai Bulgarijai leidžia išlikti tarp labiausiai lietuvių pamėgtų vasaros krypčių“, – šalies privalomus pabrėžia ekspertė.