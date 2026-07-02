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Kristina Meseguer oficialiai išsiskyrė su vyru ispanu Enrique

2026 m. liepos 2 d. 10:36
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja, verslininkė Kristina Meseguer pranešė naujieną – ji oficialiai išsiskyrė su buvusiu mylimuoju ispanu Enrique.
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Apie tai žinoma moteris prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
„Galite mane pasveikinti – aš pagaliau gavau savo skyrybų dokumentus, kurių, iš tikrųjų, laukiau visus metus. Pagaliau skyrybos oficialiai baigtos. Nors mes skyrėmės bendru sutarimu, jos kažkodėl buvo vilkinamos.
Labai keista, bet aš galvojau, kad šią dieną jausiu kažkokias emocijas – kaip gaila, kad viskas taip atsitiko, ir taip toliau.

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Bet… Šiandien, po metų laiko, aš jaučiu ramybę ir laisvę. Kartais tos pabaigos tikrai nėra liūdnos. Jos tiesiog uždaro duris, kurias tu jau seniai palikai.
Tik tada supranti, kad prieš akis yra nepraradimas, o tiesiog naujas, gražus gyvenimo etapas.
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Primename, kad žinia apie tai, jog pora suka skirtingais keliais, pasklido 2025 m. birželį.
Kristina MeseguerSkyrybosVyras
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