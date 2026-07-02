Laisvės Radzevičienės gyvenime – didelės permainos

Varėnos rajono savivaldybės administracijos oficialioje „Facebook“ paskyroje pasirodė informacija, kad Laisvė tapo Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Komunikacijos poskyrio vadove.
„Pristatome mūsų komandos pastiprinimą.
Nuo šiandien naujai įsteigtam Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Bendrojo skyriaus Komunikacijos poskyriui pradeda vadovauti L. Radzevičienė. Ji šias pareigas eis iki kol konkurso būdu bus paskirtas poskyrio vedėjas.
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Šio poskyrio įkūrimas – planuotas savivaldybės administracijos žingsnis. Siekiame užtikrinti nuoseklią, profesionalią ir operatyvią savivaldybės administracijos komunikaciją su gyventojais, valstybės institucijomis, socialiniais partneriais ir visuomene.
Laisvė Radzevičienė yra patyrusi ryšių su visuomene profesionalė, sukaupusi daugiau nei 26 metų patirtį žurnalistikos, komunikacijos srityse. Iki prisijungdama prie mūsų komandos, ji dirbo dienraštyje „Lietuvos rytas“, žurnale „Žmonės“, sėkmingai vadovavo didelių projektų – tarptautinės kelionių parodos „Adventur“, Vilniaus knygų mugės, tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“, „Vilniaus galerijų savaitgalis“, festivalio „Purpurinis vakaras“ ir kitų renginių komunikacijai.
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L. Radzevičienė yra keletos knygų autorė, jos tekstus spausdina žurnalai „Lamų slėnis“, „Kelionė“, „Moteris“, „Žmonės“, – rašoma įraše.
Laisvė RadzevičienėVytaras RadzevičiusKarjera
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