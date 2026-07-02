Socialiniame tinkle „Instagram“ J. Statkevičius pasidalijo vaizdo įrašais iš Italijos. Juose dizaineris demonstravo paplūdimio infrastruktūrą ir tikino pagaliau radęs vietą, kurioje, anot jo, poilsiautojams sudarytos tinkamos sąlygos.
Kreipdamasis į sekėjus, jis pabrėžė, kad net ir nedideliame Italijos paplūdimyje poilsiautojams sudarytos kur kas geresnės sąlygos nei, jo nuomone, Palangoje.
„Gerbiami žiūrovai, karštas reportažas: saulė nuostabi, viskas žymiai pigiau, dušai, tualetai – viskas yra pliaže. Deja, užsienyje, ne Lietuvoje. Labai juokiausi iš mero, kažkokį narcisistinį polinkį turinčio žmogaus, kuris džiaugiasi perskaitęs žinutes ir šitiek komentuoja.
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Pirmiausia, užuot padaręs dalykus, kurie privalomi pliaže, jis kelia neapykantą ir dar tuo džiaugiasi. Mano atsakymą milijonai persklaitė. Ir ką?
Kur Statkevičius, ten teisybė, o jis nepadaro savo darbo. Duokit dušus, duokit tualetus, duokit suoliukus. Meras turi vykdyti mūsų norus. Jis – tarnas“, – rėžė J. Statkevičius.
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Vėliau dizaineris parodė Italijos paplūdimyje įrengtus patogumus.
„Kaip matote, pliažiukas tokio dydžio, o dušas yra. Galbūt jis ne pats gražiausias, bet yra, veikia, ir viskas puikiausiai. Yra ir tualetai, ir kitas dušas. Žodžiu, mažutis pliažiukas, o viskas yra. O pas mus – gal 10 kilometrų pliažo, bet dušų pastatyti negali. Gėda“, – kalbėjo jis.
Palyginęs vandens kokybę, J. Statkevičius negailėjo priekaištų ir Lietuvos pajūriui.
„Aš renkuosi ten, kur civilizuota! O Palanga vaidina Europą, bet dušų nėra. Vanduo pas mus pasmirdęs, kyla spuogai, alergijos, jokių valymo įrenginių. Gėda! Va tokie mes europiečiai su tokiomis tarybinėmis pažiūromis“, – ironizavo kūrėjas.
Netrukus jis dar kartą kirto Palangos valdžiai.
„Palanga – nušiurusi ir nenormaliai brangi, o mūsų Palangos meras kaip koks narcizas džiaugias like'ais! Juokinga, geriau WC ir dušus padarytų. Ar ne gėda? Gal akinius reikia keisti, nemato jau dvi kadencijas! Myžk į jūrą, šik į kopas. Gėda!“, – piktinosi dizaineris.
Apibendrindamas savo atostogas Italijoje, J. Statkevičius tikino neketinantis nuleisti rankų ir toliau raginsiantis keisti situaciją Lietuvos pajūryje.
„Gėris, ramybė ir viskas, ko reikia. Man nusibodo kovoti už visus, nusibodo tarybinio mąstymo žmonės! Galiu nesirūpinti, bet taip ir gyvensim nuo kažko priklausomi. Reikalaujam elementarių dalykų Palangoje!“ – teigė jis.
Primename, kad viešas J. Statkevičiaus ir Palangos mero Šarūno Vaitkaus viešas apsižodžiavimas įvyko po Joninių.
Kurorte viešėjęs dizaineris socialiniuose tinkluose pažėrė kritikos dėl paplūdimio infrastruktūros, aukštų kainų ir, jo teigimu, metų metus nesprendžiamų problemų.
Vėliau jis paskelbė paliekantis Palangą ir pareiškė besirenkantis poilsį ten, kur poilsiautojams sudarytos geresnės sąlygos.
Į dizainerio kritiką sureagavo ir Š. Vaitkus – savo „Facebook“ paskyroje jis paskelbė atvirą laišką J. Statkevičiui, o vėliau pasidžiaugė, kad jų vieša diskusija sulaukė didelio visuomenės dėmesio.
Juozas StatkevičiusItalijakritika
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