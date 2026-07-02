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Plinta jaudinantis vaizdo įrašas iš Pauliaus Samoškos vestuvių

2026 m. liepos 2 d. 09:50
Lrytas.lt
Birželio 24-ąją vienas populiariausių šalies turinio kūrėjų ir keliautojų Paulius Samoška vedė savo mylimąją, slaugytoją Gabiją Užemeckaitę. Kol pora mėgaujasi egzotišku medaus mėnesiu Balyje, socialiniuose tinkluose gerbėjus džiugina plintančios akimirkos iš įspūdingų vestuvių.
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Socialiniame tinkle „TikTok“ paviešintas vaizdo įrašas, kuriame P. Samoška užfiksuotas meiliai šokantis su žmona.
Įraše matyti, kaip įsimylėjėliai šoka skambant atlikėjos Aistè dainai „Tavo žvilgsnis“.
Romantiška akimirka sužavėjo tūkstančius – įrašą peržiūrėjo daugiau nei 265 tūkst. internautų, o širdelę paspaudė beveik 11 tūkst. žmonių.

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Po įrašu pasipylė gražūs gerbėjų žodžiai ir sveikinimai.
„Vau, kokie gražūs, kokia graži jaunoji, lyg barbė“, – rašė vienas internautas.
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„Gražūs žmonės, sveikinimai“, – rašė kitas.
„Gražu, jautru, aistringa“, – pridūrė dar vienas.
„Kokie jie nuostabūs“, – žavėjosi kita.
Paulius SamoškaVestuvėsšokis
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