Plinta jaudinantis vaizdo įrašas iš Pauliaus Samoškos vestuvių

Socialiniame tinkle „TikTok“ paviešintas vaizdo įrašas, kuriame P. Samoška užfiksuotas meiliai šokantis su žmona.
Įraše matyti, kaip įsimylėjėliai šoka skambant atlikėjos Aistè dainai „Tavo žvilgsnis“.
Romantiška akimirka sužavėjo tūkstančius – įrašą peržiūrėjo daugiau nei 265 tūkst. internautų, o širdelę paspaudė beveik 11 tūkst. žmonių.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Po įrašu pasipylė gražūs gerbėjų žodžiai ir sveikinimai.
„Vau, kokie gražūs, kokia graži jaunoji, lyg barbė“, – rašė vienas internautas.
Susiję straipsniai
„Gražūs žmonės, sveikinimai“, – rašė kitas.
„Gražu, jautru, aistringa“, – pridūrė dar vienas.
„Kokie jie nuostabūs“, – žavėjosi kita.
Paulius SamoškaVestuvėsšokis
Rodyti daugiau žymių