Su maudymosi kostiumėliu įsiamžinusi Beata Nicholson pasiuntė svarbią žinią

Kadrais iš atostogų Tailande B. Nicholson pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Prie nuotraukų ji paliko gilius pamąstymus apie tai, kaip visuomenėje formuojami grožio standartai ir kaip jie gali paveikti ne tik moteris, bet ir vaikus.
„Oi, ši karuselė vėluoja jau 2 mėnesius, nes jau Tailande buvau, nusifotkinau ir parašiau!
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Tai dabar, kai gal atvės, dalinuosi! Nes esminis dalykas yra toks – labai daug negerų žodžių sau sakom – labai norim būt kaip kažkoks standartas, o ką jau kalbėt apie vaikus ir jaunas merginas?
Niekada nebebūsi tokia jauna, kaip šiandien. Ir kažkodėl būtent dabar mes labiausiai savęs nemylim.
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Šitoj karuselėj — apie kūną, apie tai, kad nustokim taip blogai apie save galvoti!
Savęs priėmimas ir auginimas yra ilgas ir nuoširdus procesas, bet juo verta eit – kaip ir iš tiesų rūpintis savim – judėt valgyt ir žydėt!
O tas „niekada nebūsi tokia jauna, kaip šiandien“ – labai geras priminimas, ypač kai tau nebe 24 ir jau „brandi jaunystė“.
Tai kas, žiūrit praėjusių vasarų nuotraukas, galvojat – kas per kvailelė? Taip save kritikavau, o tokia graži buvau!“, – rašė B. Nicholson.
Taip pat žinoma laidų vedėja dar vienu įrašu su giliais pamąstymais pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„<...> Nemeluosiu – niekada nebuvau iš tų, kuri visą laiką savimi žavisi. Tikrai ne. Bet kuo toliau, tuo labiau matau, kaip gaila tų metų, kuriuos praleidžiam save kritikuodamos.
Žiūriu kartais į jaunas, gražias moteris – spindinčias, ką tik įžengusias į gražiausią savo metą – ir matau, kaip jos savęs nekenčia. Kankina save. Mato tik trūkumus.
Visas tas kūno kultas – kad gražus kūnas yra tik liesas, tik kaip modelio, man atrodo žalojantis.
Neseniai pasidalinau nuotrauka ir paklausiau jūsų: ar fotografuojatės su maudymuku? O kiek jūsų draugių fotografuojasi? Ir pasirodė – beveik visos sau tokios kritiškos, kad baisu.
Aš pati mėgstu fotografuotis su maudymuku. Turiu visokiausių trūkumų – bet ne apie juos čia noriu kalbėti.
Noriu pasakyti štai ką: jei iš tikrųjų savimi nesi patenkinta, tai normalu pagalvoti, kaip sau padėti – nueiti pas psichologą, sutvarkyti mitybą, daugiau pajudėti. Bet liaukimės taip blogai apie save galvoti. Pažvelkim į save švelniau, draugiškiau – taip, kaip žiūrim į savo drauges.
Aš juk visada jomis žaviuosi. Man jos gražios, nuostabios. Na ir kas, kad kažkur lašinių šiek tiek daugiau ar mažiau? Tas kūnas – mūsų namai.
Visokie kūnai yra geri. Ir net jei savęs iki galo nemyli – tą priėmimą galima treniruoti. Atrasti savo privalumus. Išmokti gražiai atsistoti. Nusipirkti ryškų maudymuką. Nes niekada nebebūsi tokia jauna, kaip dabar.
Po dvejų metų. Po trejų. Po dešimties. Žiūrėsi į šitas nuotraukas ir galvosi: kokia jaunystė. Koks grožis.
Aš dabar tikrai esu patenkinta savo kūnu. Žinoma, jis visada galėtų būti geresnis. Turiu ir raukšlių, ir suglebusių vietų, ir kūdikį tebemaitinu. Bet šitas kūnas pagimdė ir padarė pačius didžiausius, gražiausius mano gyvenimo dalykus.
Tai gal pradėkim jį mylėti jau dabar? <...>“, – mintimis dalijosi B. Nicholson.
Beata NicholsonTailandasAtostogos
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