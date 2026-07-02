Žydinčiu miesto sodu virtusioje renginio erdvėje susitiko gausus būrys mados, kultūros, verslo ir kūrybos pasaulio atstovų, partnerių, bičiulių bei ELLE skaitytojų.
Vasaros įkvėptas aprangos kodas renginiui suteikė dar daugiau spalvų ir lengvumo – svečiai atrodė itin įspūdingai, o žydėjimo tema atsispindėjo elegantiškuose įvaizdžiuose, lengvuose audiniuose ir kruopščiai apgalvotose detalėse.
Vakaro metu pristatytas šių metų „ELLE Lithuania“ vasaros numeris su dviem skirtingais viršeliais. Vieną jų papuošė verslininkė ir turinio kūrėja Justė Pinkevičienė, įkūnijanti šiuolaikinės, savimi pasitikinčios moters portretą.
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Kitas viršelis skirtas legendiniams CHANEL mados namams – jų kūrybai, estetikai ir išskirtiniam indėliui į pasaulio mados istoriją. Svečiai taip pat pirmieji išvydo naująjį „ELLE Gourmet Lithuania“ numerį, kuriame susitinka gastronomija, kelionės, dizainas ir lėto gyvenimo malonumai.
Sveikindama susirinkusiuosius, „ELLE Lithuania“ prodiuserė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė kvietė mėgautis vasara, stabtelėti kasdienybės skuboje ir įvertinti akimirkas, gimstančias susitikus bendraminčiams. Ji pabrėžė, kad ELLE visada buvo ir išlieka ne tik žurnalu, bet ir bendruomene, įkvepiančia atrasti grožį, madą, kultūrą ir gyvenimo džiaugsmą.
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Pasak „ELLE Lithuania“ vadovo Tado Bruzgulio, šie metai yra ypatingi. „Po ilgų diskusijų su ELLE International gimė „ELLE Baltic“. Tai ne tik naujas projektas, bet ir dar vienas svarbus žingsnis, dar labiau sustiprinęs mūsų ryšį su tarptautine ELLE bendruomene.
Šis pasitikėjimas įkvepia drąsiau svajoti, kurti ir augti kartu. Džiaugiamės, kad šiandien galime pristatyti ne tik naujausius vasaros leidinius, bet ir pakviesti bendruomenę į naują etapą – rudenį Vilniuje vyksiančią mados savaitę, kuri taps tarptautinio ELLE dialogo dalimi“, – sakė jis.
Renginį vedė aktorė ir televizijos laidų vedėja Gelminė Glemžaitė-Stonkė, viso vakaro metu kūrusi lengvą, elegantišką ir vasarišką atmosferą. Beje, Gelminės subtilus humoras ir taikli saviironija akimirksniu užmezgė ryšį su publika – salėje netrūko nei juoko, nei nuoširdžių aplodismentų.
Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi „ELLE Gourmet Lithuania“ vyriausioji redaktorė Julija Vosylė. Ji džiaugėsi naujuoju žurnalo numeriu, kviečiančiu leistis į skonių ir atradimų keliones, ir pasidalijo, kad kurdama šį leidinį siekė atrasti bei parodyti visus Lietuvos gastronomijos sluoksnius – nuo autentiškų, mažiau pažintų vietų iki ryškiausių restoranų, kūrėjų ir žmonių, formuojančių šalies gastronominę kultūrą.
Net ir kelis sykius stipriai apniukęs dangus bei prapliupęs vasariškas lietus nesutrukdė vakaro nuotaikai. Priešingai – renginys prisipildė dar daugiau gyvybės ir jaukumo. Būtent tuomet scenoje pasirodė atlikėja Aistė, kurios „gėlių vaiko“ įvaizdis tarsi pratęsė vakaro temą.
Skambant žinomiausioms dainoms publika dainavo kartu, plojo, šoko ir tiesiog ošė. Emocinga muzikinio pasirodymo kulminacija tapo ekspromtu kartu su Justu Pečeliūnu atlikta daina „Visi ženklai“, kurią lydėjo šio kūrinio firminis šokis – į jį įsitraukė ne tik atlikėjai, bet ir gausus būrys vakaro svečių.
Vakaro metu paskelbta ir dar viena svarbi naujiena – oficialiai startavo bilietų prekyba į pagrindinį „Vilnius Fashion Week“ renginį – „ELLE Iconic Night Sapnuok, Vilniau, sapnuok“.
Jau šį rudenį Vilnius taps tarptautinio mados dialogo vieta. „Vilnius Fashion Week“ programoje laukia ryškiausių Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymai pagrindiniame vakare „Sapnuok, Vilniau, sapnuok“, tarptautinė vyriausiųjų redaktorių diskusija „ELLE Talks“, tinklaveikos renginiai „ELLE Bridge“ ir kitos iniciatyvos, subursiančios ELLE bendruomenę iš įvairių pasaulio šalių. Tai bus ne tik mados savaitė, bet ir tarptautinė platforma, kurioje susitiks mada, kultūra, verslas ir kūrybinės industrijos.
Nors vasara dar tik prasideda, „ELLE Lithuania“ komandos žvilgsnis jau krypsta į rudenį. Šis įkvepiantis vasaros vakaras tapo simboline naujo etapo pradžia – nuo vasaros istorijų žurnalo puslapiuose iki didžiausio metų mados įvykio, kuris šį rudenį pakvies Vilnių ir vėl svajoti.
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