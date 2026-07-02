Tai – vienas laukiamiausių šio sezono mados renginių, kuriame buvo pristatyta nauja kolekcija, nagrinėjanti vartotojiškumo temą.
Ant podiumo lipo ne tik modeliai, bet ir gerai žinomi atlikėjai bei nuomonės formuotojai.
Tarp jų – Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, Edvardas Žičkus, Joringis Šatas ir kt.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
ES.TAR – tai ne pirmą kartą išskirtinį šou organizuojantys mados namai, kuriantys sceninius įvaizdžius Lietuvos atlikėjams ir prisidėję prie Silvester Belt bei Alen Chicco įvaizdžių kūrimo „Eurovizijos“ raudonajame kilime.
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