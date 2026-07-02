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Vilniuje – įspūdingas mados šou: žibėjo ir garsūs veidai (1)

2026 m. liepos 2 d. 22:11
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą prekybos centre „Panorama“ – ypatingas vakaras. Čia mados namai „ES.TAR“ pristatė naują kolekciją, į kurią atvyko būrys svečių.
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Tai – vienas laukiamiausių šio sezono mados renginių, kuriame buvo pristatyta nauja kolekcija, nagrinėjanti vartotojiškumo temą.
Ant podiumo lipo ne tik modeliai, bet ir gerai žinomi atlikėjai bei nuomonės formuotojai.
Tarp jų – Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, Edvardas Žičkus, Joringis Šatas ir kt.

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ES.TAR – tai ne pirmą kartą išskirtinį šou organizuojantys mados namai, kuriantys sceninius įvaizdžius Lietuvos atlikėjams ir prisidėję prie Silvester Belt bei Alen Chicco įvaizdžių kūrimo „Eurovizijos“ raudonajame kilime.
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