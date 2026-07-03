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Arno Švilpausko karjeroje – pokyčiai

2026 m. liepos 3 d. 11:29
Lrytas.lt
Radijo laidų vedėjas, atlikėjas ir aktorius Arnas Švilpauskas penktadienio rytą klausytojams pranešė liūdną žinią – jis atsisveikina su radijo stoties „Relax FM“ eteriu.
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Socialiniame tinkle „Facebook“ žinomas vyras paskelbė, kad ši diena jam buvo paskutinė darbo radijuje diena. Kartu jis pasidalijo jautria padėka klausytojams ir kolegoms bei atskleidė, kokių planų turi artimiausiam laikui.
„Ačiū klausytojams, ačiū „Relax FM“ komandai, ačiū gyvenimui už galimybę dirbti tokį darbą. Paskutinė diena radijo studijoje. Niekur neišeinu, nieko neieškau, tiesiog noriu pailsėti ir išsimiegoti.
Yra sakoma, kad per gyvenimą žmogus turi atlikti tam tikrus darbus. Tai einu daryti dar nepadarytų darbų.

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Susitiksim „Madingos poros“ spektakliuose, renginiuose. Galėsim gyvai apsikabinti ir pabendrauti“, – rašė A. Švilpauskas.
Po šiuo įrašu netrukus pasipylė klausytojų ir bičiulių komentarai. Daugelis neslėpė liūdesio dėl A. Švilpausko pasitraukimo iš rytinio eterio, dėkojo už gerą nuotaiką ir linkėjo sėkmės naujame etape.
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„Bus liūdnas kiekvienas rytas. Su jumis – mašinoje Jungtinėje Karalystėje. Sėkmės jums“, „Bus liūdna „Relax FM“ rytus be jūsų! Sėkmės kitame kelyje“, „Kiekvieną rytą norisi girdėti tavo pokštų. Bus liūdna“, „Liūdna žinia. Sėkmės kituose amplua“, „Ačiū ir sėkmės kituose projektuose“, „Na ką gi... Dar vienas etapas baigtas. O dabar – tik pirmyn!“ – rašė internautai.
Arnas Švilpauskasišėjimas iš darbo

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