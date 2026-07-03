Nerijaus Cesiulio šeimos istorija tirpdo širdis: dukra prašė šuniuko ir paaiškėjo atomazga

Apie tai Nerijus prakalbo vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo feisbuke.
„Žinot, jau du metus manęs prašo, kad tėtis jai nupirktų šuniuką.
Buvau sugalvojęs užduotį, kad jei kiekvieną rytą, šeštą valandą, pasiims pavadėlį ir pavaikščios po lauką, pavedžios, kaip mes vadiname „orą“, tuomet sakiau, kad nupirksiu. Bet jau pirmą rytą dukra nepakilo iš lovos, tuomet sakiau, kad nenupirksiu.
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Bet žinot... Gyvenime tos dukros, yra dukros... Jos tiek prašė, tiek suko ratais aplinkui, kad tėčiui suminkštėjo širdis“, – dalijosi Nerijus, kuris nusprendė nupirkti ne šuniuką, o jūrų kiaulytę.
Netrukus vaizdo įraše jau jis kalbina dukrą, kuri naujam augintiniui išrinko ir vardą.
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„Koks jo vardas?“ – klausia Nerijus.
„Dudu“, – besišypsanti atsako dukra.
„Na, parodyk mums jį...“ – prašo Nerijus.