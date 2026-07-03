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Oksana Pikul ryžosi išvaizdos pokyčiams: parodė, kaip atrodo po procedūros

2026 m. liepos 3 d. 12:44
Lrytas.lt
Verslininkė, vizažistė ir nuomonės formuotoja Oksana Pikul (42 m.) ryžosi dar vienai grožio procedūrai.
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Šįkart žinoma moteris nusprendė atlikti lūpų permanentinį makiažą.
Apie procedūrą ji papasakojo savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo kadrais iš grožio studijos.
„Nusprendėm padaryti natūralią spalvą lūpoms, nes trūko kontūro“, – prie nuotraukos rašė O. Pikul.

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Kiek vėliau ji paviešino ir pirmąjį rezultatą po procedūros bei paaiškino, kad galutinio vaizdo dar teks palaukti.
„Šiandien buvau pas Miglę. Mes su Migle buvom sutarę lūpų kontūrą patobulinti. Ši spalva tokia ryški tikrai nebus.
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Pasirinkau šviesią, natūralią lūpų spalvą. Dabar, kol praeis šašeliai ir lūpos sugis, nes jos dar ir patinusios, ir ryškios, reikės truputį palaukti galutinio rezultato“, – sekėjams pasakojo ji.
Oksana Pikul-Jasaitienėpokyčiaiišvaizda

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