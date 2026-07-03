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Retai viešumoje matoma J. Valančiūno mama pasirodė rinktinės rungtynėse: tribūnose traukė dėmesį

2026 m. liepos 3 d. 09:43
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje iškovojo itin svarbią pergalę prieš Didžiosios Britanijos komandą ir užsitikrino vietą kitame pasaulio čempionato etape.
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Lemiamas rungtynes iš tribūnų stebėjo gausus būrys sirgalių, tarp kurių netrūko ir Lietuvos rinktinės krepšininkų artimųjų.
Žiūrovų dėmesį patraukė retai viešumoje matoma komandos kapitono Jono Valančiūno mama Danutė.
Pirmose arenos eilėse įsitaisiusi moteris iš arti stebėjo sūnaus žaidimą ir kartu su kitų rinktinės narių artimaisiais palaikė Lietuvos komandą.

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Į rungtynes ji atvyko pasipuošusi baltais marškiniais ir šviesia skrybėlaite, o veide viso mačo metu netrūko plačios šypsenos ir pasididžiavimo sūnaus pasirodymu.
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