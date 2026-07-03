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S. Ambrulevičius pasipiršo mylimajai: paviešino jautrias akimirkas ir parodė įspūdingą žiedą (1)

2026 m. liepos 3 d. 09:25
Lrytas.lt
Lietuvos dailiojo čiuožimo žvaigždė Saulius Ambrulevičius (34 m.) pasidalijo džiugia žinia – jis susižadėjo su mylimąja Allison O'Brien.
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Romantiškos sužadėtuvės liepos 1-ąją įvyko Monrealyje, Kanadoje. Jautriomis akimirkomis sportininkas pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Paviešintose nuotraukose užfiksuotos poros emocijos ir ant mylimosios bevardžio piršto suspindęs įspūdingas sužadėtuvių žiedas.
„Tu esi mano gyvenimo meilė. Renkuosi tave dabar ir visada.
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Myliu tave, Allie“, – prie nuotraukų rašė S. Ambrulevičius.
Įrašas netruko sulaukti gausybės sveikinimų. Gražių linkėjimų porai negailėjo bičiuliai, kolegos ir gerbėjai.
Saulius AmbrulevičiusPiršlybos

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