BMW tragediją Vilniuje sukėlusi 19-metė – buvusi geriausia M. Bui dukros draugė: „Pasklido informacija, kad į avariją patekau ir aš“

Vėliau paaiškėjo, jog jauna mergina – puikiai žinomos buvusios grupės „Olialia pupytės“ narės Marinos Bui dukros turinio kūrėjos Ešli Daščenkos draugė.
Naujienų portalui Lrytas mergina atviravo, jog anksčiau ją ir avariją sukėlusią vairuotoją siejo glaudus ryšys, todėl po žinios apie eismo įvykį jos artimieji ir pažįstami itin sunerimo.
Socialiniuose tinkluose ji dalijosi, jog yra sveika, mat daugelis manė, kad BMW automobilyje lemtingą vakarą buvo ir ji.
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„Vairavusi mergina anksčiau buvo mano geriausia draugė, tačiau jau kurį laiką nebebendraujame. Kadangi anksčiau beveik kasdien leisdavome laiką kartu, labai greitai pasklido klaidinga informacija, kad į avariją patekau ir aš…
Labai liūdna, kad įvyko tokia tragedija. Nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų artimuosius.
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Daugiau šia tema komentuoti nenorėčiau, nes nesu susijusi su šia situacija. Šiuo metu svarbiausia yra pagarba nukentėjusiems bei jų artimiesiems.
Tikiuosi, kad visuomenė gerbs visų šios nelaimės paliestų žmonių privatumą ir leis jiems šį sunkų laikotarpį išgyventi be papildomų spėlionių ar komentarų“, – kalbėjo E. Daščenka.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad šeštadienio paryčiais, apie 4 val. 20 min., Žirmūnų g., automobilis BMW 530e, vairuojamas 19-metės merginos, nesuvaldytas atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Per eismo įvykį žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Vairuotoja išgyveno – po avarijos buvo sąmoninga, vaikščiojo. Patyrusi sužalojimų ji buvo išvežta į ligoninę medikų apžiūrai, jos gyvybei pavojaus nėra.
Merginai po avarijos buvo nustatytas lengvas girtumas – ji į alkotesterį įpūtė 0,58 prom. Mergina tik kiek daugiau nei prieš mėnesį – gegužę – gavo vairuotojo pažymėjimą.
Pirminiais duomenimis, BMW automobilis važiavo nuo miesto centro ir kelio vingyje rėžėsi į stulpą. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau, detalės išsimėtė aplinkui.
BMWavarijaMarina Bui
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