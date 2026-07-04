JAV viešintis Ironvytas atsidūrė gyvybę nusinešusių šaudynių epicentre

Los Anžele lenktynių kultūrai skirto filmo filmavimo netikėtai kilo susišaudymas, kurio metu buvo sužeisti septyni žmonės, o vienas jų – žuvo įvykio vietoje.
Paviešintuose įrašuose matyti tikras chaosas, pasimetę, bandantys sprukti žmonės.
Filmuotoje medžiagoje matyti ir ant žemės kraujo klane gulintis žmogus, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo žuvusysis.
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„Atvaro mentai ir visi bėga. Mes irgi“, – sunerimęs į kamerą kalbėjo Ironvytas.
Vėliau užsienio žiniasklaida pranešė, kad per susišaudymą, įvykusį sekmadienio rytą Karson mieste Kalifornijoje, žuvo vienas žmogus, o dar šeši buvo sužeisti, sakė pareigūnai.
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Los Andželo apygardos šerifo departamentas nurodė, kad pranešimas apie šaudymą gautas apie 3 val. nakties vietos laiku netoli Charles Willard Street ir Harmon Avenue sankryžos. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado tris vyrus su šautinėmis žaizdomis.
Viena iš nukentėjusiųjų, kaip patvirtino pareigūnai, buvo pripažintas miręs įvykio vietoje. Dar du sužeistieji kritinės būklės buvo skubiai išgabenti į ligoninę.
Vėliau paaiškėjo, kad dar keturi žmonės patys kreipėsi į gydymo įstaigas, jiems nustatyti lengvesni sužalojimai, kurie neturi pavojaus gyvybei.
Pareigūnų teigimu, šaudymas įvyko per gatvės „takeover“ susibūrimą, kuris tuo metu vyko minėtoje sankryžoje. Tokie nelegalūs automobilių susibūrimai dažnai pritraukia dideles minias ir neretai tampa viešojo saugumo incidentų priežastimi.
Įvykis tiriamas, o teisėsauga ragina visus, kurie buvo įvykio vietoje ar turi vaizdo medžiagos, pateikti informaciją tyrėjams.
Liudininkė, teigė, kad užpuolikas priėjo prie vienos aukų ir pradėjo šaudyti.
„Jis ėjo link aukos ir pradėjo šaudyti į jį. Tada aš pradėjau bėgti, o vėliau išgirdau dar kelis šūvius“, – sakė ji.