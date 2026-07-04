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Madų šou Vilniuje – seksualumo pliūpsnis: ant podiumo ir apnuoginti kūnai

2026 m. liepos 4 d. 12:59
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą vykusiame madų šou netrūko ne tik žinomų veidų, bet ir seksualumu alsuojančių įvaizdžių.
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Ant podiumo žengę modeliai demonstravo drąsius, figūrą pabrėžiančius derinius – kolekcijoje netrūko itin trumpų siluetų, apnuogintų kojų, gilių iškirpčių ir permatomų audinių.
Kai kurie drabužių modeliai buvo tokie atviri, kad atidengė ir sėdmenis, o provokuojantys įvaizdžiai tapo viena ryškiausių vakaro detalių.
Primename, kad prekybos centre „Panorama“ mados namai „ES.TAR“ pristatė naujausią savo kolekciją, nagrinėjančią vartotojiškumo temą.

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Į vieną laukiamiausių šio sezono mados renginių susirinko gausus būrys svečių. Tarp jų – Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis, Edvardas Žičkus, Joringis Šatas ir kiti.
Mados namai „ES.TAR“ jau ne vienerius metus garsėja išskirtiniais pristatymais – jie kuria sceninius įvaizdžius Lietuvos atlikėjams, taip pat prisidėjo prie Silvester Belt ir Alen Chicco įvaizdžių kūrimo „Eurovizijos“ raudonajam kilimui.
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