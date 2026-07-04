Socialiniuose tinkluose Ugnė pasidalijo savo istorija tikėdamasi, kad jos patirtis ir žinios gali būti naudingos su panašia situacija susidursiantiems žmonėms.
Pagyrų ji negailėjo Klaipėdos vaikų ligoninės gydytojams, kurie padėjo jos dukrai.
„Pagalvojau, čia – visai įdomus dalykas ir visai įdomi patirtis. Aišku, niekam jos nelinkiu, bet jei netyčia susidurtumėte su tokia situacija...
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Pirma mūsų atostogų diena buvo labai nice (liet. puiki), maudėmės jūroje, karšta, faina. Naktį Umytei užkilo temperatūra, pykina, vemia. Variantai buvo tokie – gal nuo saulės, gal nuo jūros vandens, gal nuo maisto. Niekam nebuvo kilusi mintis, kas vėliau ir paaiškėjo, kas buvo.
Ryte, beje, ji atsikelia lyg niekur nieko, sveika, todėl maniau, kad čia kažkoks laikinas dalykas, ėjo ir praėjo, tačiau kitą rytą vis tiek norėjau nuvažiuoti pas gydytoją.
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Mano galvoje atrodė, kad tai nėra skubu, todėl nereikia važiuoti į priimamąjį, nes ji ryte jautėsi gerai.
Ėjau, ieškojau informacijos, skaičiausi apie visas Klaipėdos privačias klinikas. Buvo nelabai sėkminga, apskambinau tikrai daug, bet arba negalėjo priimti, arba nenorėjo, arba nepriklausė, sakė važiuoti į Vilnių, visokių juokingų dalykų buvo.
Pradėjau klausinėti pažįstamų, ką rekomenduotų klausiau net draugės ir gydytojos gyvenančios Klaipėdoje.
Visi sakė kreiptis į Klaipėdos vaikų ligoninę ir važiuoti į priimamąjį. Kodėl sakau, kad noriu pasidalinti savo patirtimi? Noriu labai pagirti, koks profesionalumas, su kokia gydytoja susidūrėme, koks visas personalas nuo administracijos iki kiekvienos slaugytojos, gydytojos.
Umytei padarė visus tyrimus, rentgeną, nebuvo jokio nereikalingo laukimo, nieko. Labai nenorėjau į priimamąjį važiuoti su mažu vaiku, galvojau, kad žmonės visokių ligų turi, norėjosi kuo trumpiau ir kuo greičiau užtrukti. Žinokit, buvau labai maloniai nustebinta kokio aukšto lygio yra Klaipėdos vaikų ligoninė“, – dalijosi Ugnė.
Žinoma moteris pridėjo, jog atlikus visus tyrimus paaiškėjo, jog jos dukrai – užslėptas plaučių uždegimas.
Ugnė SiparėdukraKlaipėda
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