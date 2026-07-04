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Prie pat bažnyčios – prabangus „Lamborghini“: D. Rapšio poelgis internautus suskaldė į dvi stovyklas

2026 m. liepos 4 d. 17:08
Lrytas.lt
Vienas žymiausių šalies plaukikų Danas Rapšys (31 m.) šį kartą dėmesio centre atsidūrė ne dėl sportinių pasiekimų.
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Socialiniuose tinkluose pasirodė žinia, jog tuokiasi olimpiečio sesuo, o į vestuves jis atvyko su prabangiu „Lamborghini“ automobiliu.
Tiesa, internautams užkliuvo ne tik tai. Portalas žmonės.lt paviešino kadrus, kuriuose matyti, jog du šios markės automobiliai buvo priparkuoti prie pat bažnyčios durų.
Tai socialinių tinklų vartotojus padalijo į dvi grupes – vieni piktinosi, jog automobiliai pastatyti bažnyčios kiemelyje.

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Tuo tarpu kitiems toks vaizdas pasirodė netgi įspūdingas.
„How to make an entrance“ (liet. „Štai, kaip reikia įvažiuoti“)“, – įrašą, kuriame matomi prabangūs automobiliai komentavo internautai.
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Dėl šios situacijos naujienų portalas Lrytas kreipėsi į plaukiką. Sulaukę jo komentaro publikaciją papildysime.
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