ŽmonėsVeidai ir vardai

Renginyje žvilgsniai krypo į Vaidos Gudo rankinę: jos kaina gali nustebinti

2026 m. liepos 4 d. 20:59
Lrytas.lt
Vilniaus širdyje, „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“, surengtas vasariškiausias „ELLE Lithuania“ bendruomenės susitikimas tapo ne tik naujausių leidinių pristatymu, bet ir simboliniu naujo sezono atidarymu, į kurį atvykę žinomi šalies žmonės demonstravo itin ryškius derinius.
Daugiau nuotraukų (87)
Žydinčiu miesto sodu virtusioje renginio erdvėje susitiko gausus būrys mados, kultūros, verslo ir kūrybos pasaulio atstovų.
Vasaros įkvėptas aprangos kodas renginiui suteikė dar daugiau spalvų ir lengvumo – svečiai atrodė itin įspūdingai, o žydėjimo tema atsispindėjo elegantiškuose įvaizdžiuose, lengvuose audiniuose ir kruopščiai apgalvotose detalėse.
Išskirtinio dėmesio sulaukė nuomonės formuotoja Vaida Gudo, kuri į renginį atvyko nešina išskirtine, balandį imituojančia rankine.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Tai – dabartinio „Dior“ mados namų kūrybos vadovo Jonathano Andersono sukurtas šedevras, jau ne kartą sužibėjęs mados istorijoje.
2022 m. pristatytas modelis greitai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose bei tarp įžymybių.
Susiję straipsniai
Vilniaus širdyje – ypatingas vakaras: akį traukė ryškūs žinomų svečių deriniai

Vilniaus širdyje – ypatingas vakaras: akį traukė ryškūs žinomų svečių deriniai (4)

A. ir P. Grigas: „Nesiginčijame dėl faktų. Ginčijamės dėl ateities“: ką prie vieno stalo kasdien aptaria mokslininkė ir statytojas?

A. ir P. Grigas: „Nesiginčijame dėl faktų. Ginčijamės dėl ateities“: ką prie vieno stalo kasdien aptaria mokslininkė ir statytojas?

Arnas Švilpauskas palieka darbą: „Noriu pailsėti ir išsimiegoti“

Arnas Švilpauskas palieka darbą: „Noriu pailsėti ir išsimiegoti“

Itin didelio dėmesio balandžio formos rankinė sulaukė 2023-aisiais, kai aktorė Sarah Jessica Parker su ja pasirodė seriale „And Just Like That“.
Tiesa, norintiems įsigyti šį neeilinį aksesuarą, gali tekti nusivilti.
Dėl ribotos gamybos ir išskirtinio dizaino ši rankinė dažnai išperkama vos pasirodžiusi prekyboje, todėl prie produkto neretai matomas užrašas „sold out“.
Taip pat gali atrodyti, kad tokia rankinė nėra itin praktiška, tačiau, pasirodo, joje yra nedidelis skyrius būtiniausiems daiktams – kortelėms, raktams ar lūpų dažams.
Šiuo metu oficialioje „JW ANDERSON“ svetainėje nurodoma, kad išskirtinės rankinės kaina siekia 790 eurų.
Nuomonės formuotojairenginysElle
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.