Renginyje žvilgsniai krypo į Vaidos Gudo rankinę: jos kaina gali nustebinti

Žydinčiu miesto sodu virtusioje renginio erdvėje susitiko gausus būrys mados, kultūros, verslo ir kūrybos pasaulio atstovų.
Vasaros įkvėptas aprangos kodas renginiui suteikė dar daugiau spalvų ir lengvumo – svečiai atrodė itin įspūdingai, o žydėjimo tema atsispindėjo elegantiškuose įvaizdžiuose, lengvuose audiniuose ir kruopščiai apgalvotose detalėse.
Išskirtinio dėmesio sulaukė nuomonės formuotoja Vaida Gudo, kuri į renginį atvyko nešina išskirtine, balandį imituojančia rankine.
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Tai – dabartinio „Dior“ mados namų kūrybos vadovo Jonathano Andersono sukurtas šedevras, jau ne kartą sužibėjęs mados istorijoje.
2022 m. pristatytas modelis greitai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose bei tarp įžymybių.
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Itin didelio dėmesio balandžio formos rankinė sulaukė 2023-aisiais, kai aktorė Sarah Jessica Parker su ja pasirodė seriale „And Just Like That“.
Tiesa, norintiems įsigyti šį neeilinį aksesuarą, gali tekti nusivilti.
Dėl ribotos gamybos ir išskirtinio dizaino ši rankinė dažnai išperkama vos pasirodžiusi prekyboje, todėl prie produkto neretai matomas užrašas „sold out“.
Taip pat gali atrodyti, kad tokia rankinė nėra itin praktiška, tačiau, pasirodo, joje yra nedidelis skyrius būtiniausiems daiktams – kortelėms, raktams ar lūpų dažams.
Šiuo metu oficialioje „JW ANDERSON“ svetainėje nurodoma, kad išskirtinės rankinės kaina siekia 790 eurų.
Nuomonės formuotojairenginysElle
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