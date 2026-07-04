Susižadėjo krepšininkas Rokas Jokubaitis

Socialiniuose tinkluose žinomas sportininkas pasidalijo, jog priklaupė ant vieno kelio ir paprašė mylimosios Silvios Vila rankos.
Instagrame jis paviešino kadrą iš paplūdimio – jame ant mylimosios rankos besipuikuojantis įspūdingas žiedas.
„Geriausias saulėlydis“, – prie nuotraukos pridėjo laimės neslepiantis Rokas.
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Primename, kad krepšininko mylimoji Silvia yra kilusi iš Barselonos.
Dar kovo pabaigoje Lrytas rašė, jog pora buvo pasinėrusi į pavydėtiną laiką romantiškiausiame pasaulio mieste – Paryžiuje.
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Tuomet pora aplankė Eifelio bokštą, Luvro muziejų, grožėjosi akiai meiliais vaizdais, architektūra, o, svarbiausia, skyrė dėmesį vienas kitam.
Instagrame R. Jokubaitis paviešino meile alsuojančias nuotraukas ir iškart sulaukė daugiau nei 5 tūkst. patiktukų ir komentarų.
Rokas JokubaitiskrepšininkaiSužadėtuvės
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