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Monika Falcon atskleidė netikėtą savo silpnybę: to neįtarė nė vienas

2026 m. liepos 5 d. 22:09
Lrytas.lt
Tikriausiai ne vienas yra girdėjęs apie legendomis apipintą Walto Disney teminį parką Disneilendą. Pasirodo, didelė jo gerbėja yra operos solistė Monika Falcon.
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Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo nuotraukomis su peliukio Mikio ausytėmis, kurios išdavė, kad ji lankosi vaikų ir suaugusiųjų pamėgtoje vietoje.
„Jei mirsiu šalia tavęs, mirsiu kaip karalius. Disneilendas. Visada gera ten apsilankyt“, – prie kadrų pridėjo ji.
Naujienų portalui Lrytas Monika išdavė, jog šį kartą parką ji apsilankė saulėtame Los Anžele.

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Tačiau tai ne pirma tokia jos pramoga, o šiai vietai M. Falcon jau turi silpnybę. Laiką pasakų herojų apsuptyje ji jau išbandė Floridoje ir Paryžiuje.
„Ten man visada viskas smagu ir gražu“, – paklausta, kodėl sugrįžta Lrytas šypsojosi ji.
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