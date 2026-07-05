Tą pačią dieną paaiškėjo, jog jauna vairuotoja – buvusi geriausia Marinos Bui dukros Ešli Daščenkos draugė. Nors viešai vairuotojos asmenybė neatskleidžiama, socialinių tinklų vartotojai greitai atrado galimus avariją sukėlusios merginos asmeninius profilius.
Aktyviausiai 19-metė aptarinėjame socialiniame tinkle „TikTok“. Būtent šioje jaunimo itin pamėgtoje platformoje turiniu galimai aktyviai dalijosi eismo įvykio kaltininkė.
Tokią išvadą internautai padarė profilyje pastebėję ne vieną tamsios spalvos BMW nuotrauką, kuris vėliau rėžėsi į apšvietimo stulpą.
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Tačiau socialinių tinklų vartotojų akis traukė ne tik prabangus automobilis, bet ir neseniai vairuotojo pažymėjimą išsilaikiusios merginos gyvenimo būdas.
Publikuotuose kadruose matyti, kad mergina mėgo leisti laiką prabangiuose restoranuose, save lepino garsių prekinių ženklų kūriniais.
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Kad mergina mėgavosi ištaigingu gyvenimo būdu išdavė ir jos aplinka. Panašu, jog ją supo panašioje aplinkoje gyvenantys bičiuliai, mat kadruose – ir daugiau aukštos klasės automobilių.
Galimai vairuotojos profilį jau atrado komentatoriai, kurie profilyje negailėjo aštrios kritikos.
„Nebesigirsi, zonine“, „Pradžiai galėjo „Golf 4 1.9 nupirkt“, „Labai gaila... Jaunystė... Negalvoja. Paleidi vaiką iš namų ir nežinai, kas ten vyksta už durų“, – tokie ir panašūs komentarai pasirodė po jos įrašais.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad šeštadienio paryčiais, apie 4 val. 20 min., Žirmūnų g., automobilis BMW 530e, vairuojamas 19-metės merginos, nesuvaldytas atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Per eismo įvykį žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Vairuotoja išgyveno – po avarijos buvo sąmoninga, vaikščiojo. Patyrusi sužalojimų ji buvo išvežta į ligoninę medikų apžiūrai, jos gyvybei pavojaus nėra.
Merginai po avarijos buvo nustatytas lengvas girtumas – ji į alkotesterį įpūtė 0,58 prom.
Mergina tik kiek daugiau nei prieš mėnesį – gegužę – gavo vairuotojo pažymėjimą. Pirminiais duomenimis, BMW automobilis važiavo nuo miesto centro ir kelio vingyje rėžėsi į stulpą. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau, detalės išsimėtė aplinkui.