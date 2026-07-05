Prancūzijoje sulaikyta lietuvė verslininkė – tituluota „Kipro karaliene“: neseniai vakarėlis sutraukė būrį Lietuvos garsenybių

Pasirodė įtariamai, kad ji galėjo būti susijusi su graikų kipriečiams priklausančio NT, esančio Šiaurės Kipre, neteisėtu valdymu ar prekyba. Kipro valdžios institucijos tokias veikas traktuoja kaip galimą privačios nuosavybės teisių pažeidimą.
Tačiau dar visai neseniai – gegužės pradžioje Rasa į vakarėlį Kipre buvo susikvietusi visą būrį Lietuvos žvaigždžių.
Tuomet naujienų portalas Lrytas skelbė, kad įspūdingose golfo klubo erdvėse po atviru dangumi surengta fiesta dvelkė prabanga, elegancija, teatrališkumu ir kiprietiška dvasia.
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Kviestinę publiką pasitiko aktoriai, akrobatai, styginių kvartetas ir specialiai iš Prancūzijos atvykusi populiari grupė „Knights Club“.
Renginio vedėjo vairas tą kartą buvo patikėtas į garsaus šokėjo Vytauto Mackonio rankas. Tuo tarpu tarp svečių buvo galima sutikti pramogų pasaulio ryklį Arūną Valinską su žmona Inga, TV laidų vedėjus Edvardą Žičkų ir Eleną karalienę, TV3 Žinių orų pranešėją Naglį Šuliją su mylimąja Viktorija, buvusį krepšininką Tomą Tumyną, renginių organizavimo agentūros „Keep It Simple“ įkūrėjas Rūtą Laustauskę ir Sigitą Hedin, režisierę Ievą Ripinskytę, reklamos ekspertę Saulę Derę, garsų fotografą Vidą Černiauską ir daugelį kitų.
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„Tai tik dar kartą įrodo, kad neįmanomų dalykų nėra, – tada šypsojosi renginio šeimininkė, „Avalon Group“ vadovė Rasa Žilevičė, neoficialiai tituluojama „Kipro salos karaliene“. – Kas galėjo įsivaizduoti, kad atostogų namus čia vieną dieną turės kone pora tūkstančių lietuvaičių“.
Šiuo metu dėl verslininkės pradėta ekstradicijos į Kiprą procedūra. Galutinį sprendimą dėl jos perdavimo turės priimti Prancūzijos teismas.
Kiprasžinomi žmonėsvakarėlis
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