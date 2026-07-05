Vedė krepšininkas Deividas Sirvydis

Apie tai, jog sužadėtinę jau gali vadinti žmona sportininkas prasitarė socialiniuose tinkluose.
Deividas pasidalijo kadrais, kai pora žengia iš bažnyčios, o vėliau ir keletu šventės akimirkų.
Ant vieno kelio D. Sirvydis priklaupė ir Justės rankos paprašė 2025 m. pabaigoje.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Tuomet naujiena jis taip pat pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Už jo tekėto krepšininkas tada paprašė romantiškoje vietoje – kalnuose.
Deividas SirvydisVestuvėsvedė
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