Plinta dar vienas su BMW tragedija siejamas vaizdo įrašas: užfiksuota, kaip mergina mokėsi vairuoti

Jame užfiksuota akimirka, kurioje, kaip teigia socialinių tinklų vartotojai, matoma ta pati mergina, dar besimokanti vairuoti automobilį.
Kelių sekundžių trukmės įraše matyti, kaip mergina sėdi vyrui ant kelių, o šis valdo automobilį ir tuo pat metu aiškina vairavimo subtilybes. Šalia jų – dar vienas keleivis.
Vaizdo įraše girdėti, kaip keleivis ragina: „Per juostą šitą ir vairuok.“
Po akimirkos vyras kreipiasi į merginą: „(Merginos vardas), nu palauk.“
Ši jam atkerta: „Nu paleisk vairą.“
Vyras netrukus atsako: „Nu paleidau vairą, ką tu darai, matai, (merginos vardas), nejuokauk, aš nematau. (Merginos vardas), palauk, duok.“
Įraše girdėti ir merginos perspėjimas: „Mes tuoj į bordiūrą įvažiuosim.“
Tuomet vyras atsako: „Būtumėm įvažiavę, jei būčiau nevairavęs. Dabar vairuok tu.“
Visą situaciją stebėjęs keleivis emocijų neslepia: „Čia kosmosas.“
Oficialiai nėra patvirtinta nei kada šis vaizdo įrašas nufilmuotas, nei ar jame iš tiesų matoma ta pati 19-metė, kuri šeštadienio rytą pateko į mirtiną avariją.
Tačiau būtent tokia versija šiuo metu plačiai aptarinėjama socialiniuose tinkluose.
Lrytas primena, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Žirmūnų gatvėje BMW 530e, vairuojamas 19-metės, rėžėsi į apšvietimo stulpą.
Per avariją žuvo du keleiviai, o vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, vairuotojo pažymėjimą mergina buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.