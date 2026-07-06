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Plinta dar vienas su BMW tragedija siejamas vaizdo įrašas: užfiksuota, kaip mergina mokėsi vairuoti

2026 m. liepos 6 d. 10:34
Lrytas.lt
Po šeštadienio paryčiais Vilniuje įvykusios kraupios BMW avarijos, nusinešusios dviejų jaunuolių gyvybes, socialiniuose tinkluose ir toliau netyla diskusijos. Internautai dalijasi įvairia su 19-mete vairuotoja siejama medžiaga bei vaizdo įrašais. Vienas jų – verčia gūžčioti pečiais.
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Jame užfiksuota akimirka, kurioje, kaip teigia socialinių tinklų vartotojai, matoma ta pati mergina, dar besimokanti vairuoti automobilį.
Kelių sekundžių trukmės įraše matyti, kaip mergina sėdi vyrui ant kelių, o šis valdo automobilį ir tuo pat metu aiškina vairavimo subtilybes. Šalia jų – dar vienas keleivis.
Vaizdo įraše girdėti, kaip keleivis ragina: „Per juostą šitą ir vairuok.“
Po akimirkos vyras kreipiasi į merginą: „(Merginos vardas), nu palauk.“
Ši jam atkerta: „Nu paleisk vairą.“
Vyras netrukus atsako: „Nu paleidau vairą, ką tu darai, matai, (merginos vardas), nejuokauk, aš nematau. (Merginos vardas), palauk, duok.“
Įraše girdėti ir merginos perspėjimas: „Mes tuoj į bordiūrą įvažiuosim.“
Tuomet vyras atsako: „Būtumėm įvažiavę, jei būčiau nevairavęs. Dabar vairuok tu.“
Visą situaciją stebėjęs keleivis emocijų neslepia: „Čia kosmosas.“
Oficialiai nėra patvirtinta nei kada šis vaizdo įrašas nufilmuotas, nei ar jame iš tiesų matoma ta pati 19-metė, kuri šeštadienio rytą pateko į mirtiną avariją.
Tačiau būtent tokia versija šiuo metu plačiai aptarinėjama socialiniuose tinkluose.
Lrytas primena, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Žirmūnų gatvėje BMW 530e, vairuojamas 19-metės, rėžėsi į apšvietimo stulpą.
Per avariją žuvo du keleiviai, o vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, vairuotojo pažymėjimą mergina buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.
ŽirmūnaiBMW avarija

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