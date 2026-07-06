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Paviešintos dar nematytos D. Sirvydžio vestuvių akimirkos

2026 m. liepos 6 d. 12:31
Lrytas.lt
Sekmadienį aukso žiedus su mylimąja Juste sumainęs krepšininkas Deividas Sirvydis (26 m.) ir toliau sulaukia gausių sveikinimų.
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Netrukus po vestuvių socialiniuose tinkluose pasirodė ir daugiau šventės akimirkų. Jomis pasidalyta oficialioje Kauno „Žalgirio“ komandos paskyroje.
„Pakelkime taures už jaunavedžius!“ – rašoma „Žalgirio“ instagrame.
Kartu paviešintose nuotraukose ir vaizdo įraše užfiksuotos jautriausios vestuvių dienos akimirkos – romantiški jaunavedžių kadrai, jų išėjimas iš bažnyčios bei svečių pasitikimas, porą apibėrus gėlių žiedlapiais.

Išplėšus pergalę D. Sirvydis kirto latviams ir gyrė savus: „Iškris vienas – atsistos kitas“

Primename, kad apie santuoką D. Sirvydis pranešė ir savo socialinių tinklų paskyroje.
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