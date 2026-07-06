Savo nuomone socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo radijo laidų vedėja, rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė. Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
Žinoma moteris nevyniojo žodžių į vatą – jos teigimu, ši nelaimė dar kartą primena apie tėvų atsakomybę, vaikų auklėjimo svarbą ir tai, kad vien meilės vaikui nepakanka.
„Samdomo žudiko dukra apsvaigusi lakstė gatvėmis ir užmušė savo draugus.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Jūs manęs neįtikinsite, kad vaikai – atsakymas visiems. Kad būtinai reikia turėti vaikų.
Meilė – nėra brangus bimbaliukas, kuriuo galėsi nardyti miesto gatvėmis. Tai lyderystė, ribos, besąlyginis priėmimas, vaiko buvimas prioritetu, laikas kartu.
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Vaikai, kurie nematė moralės, atsidavimo, pagarbos pavyzdžio, kurie nepatyrė meilės – ne priešokiais, dovanomis – labai retai užauga dorais, ramiais žmonėmis.
Labai dažnai jie naikina save ir kitus.
Ir jau geriau kai kurie būtų vaikų neturėję. Jei jau nesiruošė tapti jiems tikrais tėvais.
Mūsų valstybė dažnai nori vaiko kaip skaičiaus statistikoje. Nesvarbu, kas jį gimdys, kas jį augins. Taip dalis jų netampa niekuo daugiau, kaip tik tuščiais skaičiais“, – rašė F. M. Leščiauskaitė.
Lrytas primena, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Žirmūnų gatvėje BMW 530e, vairuojamas 19-metės, rėžėsi į apšvietimo stulpą.
Per avariją žuvo du keleiviai, o vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, vairuotojo pažymėjimą mergina buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.