Po kraupios BMW avarijos Vilniuje – žingsnis iš vairavusios 19-metės? Akys krypsta į socialinius tinklus

Dar šeštadienį socialinių tinklų vartotojai buvo aptikę privatų profilį, siejamą su avariją sukėlusia 19-mete. Nors paskyros turinys buvo matomas tik sekėjams, buvo galima matyti profilio nuotrauką, vartotojo vardą ir kitą viešai prieinamą informaciją.
Tačiau nuo šeštadienio vakaro situacija pasikeitė – bandant atsidaryti šią paskyrą rodoma, kad ji yra nebepasiekiama. Kol kas nėra žinoma, ar profilis buvo pašalintas, laikinai deaktyvuotas, ar tapo neprieinamas dėl kitų priežasčių.
Primename, kad netrukus po tragedijos internautai aptiko ne tik su 19-mete siejamą „Instagram“ paskyrą, bet ir jos galimą „TikTok“ profilį.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Būtent šioje platformoje buvo dalijamasi vaizdo įrašais ir nuotraukomis, kuriose matyti tamsios spalvos BMW automobilis, prabangūs restoranai, garsių prekės ženklų daiktai bei kitos kasdienio gyvenimo akimirkos.
Netrukus po nelaimės komentaruose po įrašais netrūko reakcijų. Internautai aktyviai komentavo galimai esamus merginos vaizdo įrašus, žėrė kritiką.
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Lrytas primena, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, BMW 530e, vairuojamas 19-metės merginos, rėžėsi į apšvietimo stulpą.
Per avariją žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas, o vairuotojo pažymėjimą ji buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.
Pirminiais duomenimis, nuo stipraus smūgio automobilis lūžo pusiau, o jo detalės išsimėtė aplink įvykio vietą.