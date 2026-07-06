Po tragiškai pasibaigusios avarijos Vilniuje prabilo ir V. Baltramiejūnienė: kreipėsi į tėvus

Savo mintimis pasidalijo ir veido mankštų trenerė, knygų autorė Viktorija Baltramiejūnienė. Nuomone ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ ji pasidalijo jautriu įrašu, kuriame kreipėsi į tėvus, ragindama nepraleisti progos pasikalbėti su savo vaikais apie atsakomybę, pasirinkimus ir pasekmes.
„Tėvams yra proga pasikalbėti su savo vaikais, nesvarbu, kokio amžiaus jie bebūtų – 10 ar 20. Mes šeimoje kalbamės jau antrą dieną. Ramiai. Su linkėjimu, jog visų vaikų tėvai išliktų „gerais tėvais“ visiems – gyviems, kaltiems ir tragiškai išėjusiems savo vaikams.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Linkiu sau ir savo vaikui žinoti, jog kas benutiktų, MES BŪSIM ŠALIA, kaip bebūtų sunku ir baisu.
Šioje situacijoje frazė „joks jaunimas neapsaugotas nuo bet kokių kvailysčių“ tinka labai. Kai kurios įvyksta vienintelį kartą... Deja.
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Ir dar svarbu. Žodžiai „žudikas“ ir „netyčia pražudęs“ yra visai skirtingos reikšmės. Nereikia jais mėtytis be reikalo...
Bet sutikite, jog 99 procentai pagalvojo: „Ir vėl BMW“. Mes visi suprantame, ką reiškia: „Noriu vairuoti būtent BMW“.
Bet kokiame amžiuje, tai daugiau pasako apie žmogų. Atleiskite, bet tai yra nemaloni tiesa, mano kuklia nuomone.
Lrytas primena, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, 19-metės vairuojamas BMW 530e rėžėsi į apšvietimo stulpą. Per avariją žuvo du automobiliu važiavę jaunuoliai, o vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas.