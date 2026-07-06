Po tragiškos BMW avarijos prabilo vairavusios merginos buvęs vaikinas: kreipėsi į žmones

Vaikinas viešai kreipėsi į žmones prašydamas jo nesieti nei su avariją sukėlusia mergina, nei su skaudžia nelaime.
Jis tikino, kad jų pažintis baigėsi dar prieš kelerius metus, o šiuo metu dėl internete sklindančio dėmesio nukenčia ne tik jis pats, bet ir jo artimieji.
„Visi žinome visą šią situaciją su Ema, kuri pridirbo beprotišką tragediją savo draugams bei kokią moralinę žalą patyrė jų tėvai, tai yra nesuvokiamas dalykas. <…> tiesiog pagarbiai norėčiau paprašyti, kad nenorėčiau būti susijęs nei su ja, nei su visa šita situacija.
Po skaudžios nelaimės Žirmūnuose: avarijos vietoje gausu gėlių, žvakių ir žaislų
Su Ema bendravau būdamas 16–17, maždaug prieš 2,5 metų.
Kadangi nebuvau dažnai esantis internete, nežinojau jos, kaip žmogaus. Artėjant 2-ejų mėnesių santykiuose supratau iš tikrųjų, koks ji yra žmogus, ir nusprendžiau atitolti nuo jos. Iki šios dienos esu labai dėkingas tam.
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Šiai dienai esu jau 2 metus santykiuose su savo panele, ir tiesiog visas šitas dėmesys internete paveikia ne tik mane, bet ir mano artimuosius“, – rašė vaikinas.
Primename, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, 19-metės vairuojamas BMW 530e kelio vingyje rėžėsi į apšvietimo stulpą. Per avariją žuvo du automobiliu važiavę keleiviai – vaikinas ir mergina.
Po nelaimės vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas. Pirminiais duomenimis, vairuotojo pažymėjimą ji buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.
Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau, o jo dalys išsimėtė dideliu spinduliu.