Neseniai aukso žiedus sumainiusi pora netrukus sulauks ir šeimos pagausėjimo, o pirmąjį oficialų pasirodymą po vestuvių pasirinko itin simbolišką progą – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos priėmimą Prezidentūroje.
Į iškilmingą vakarą atvykę sutuoktiniai neliko nepastebėti. Pora spinduliavo gera nuotaika, noriai pozavo fotografams ir nevengė šiltų žvilgsnių vienas kitam.
Šventei Aleksandras pasirinko klasikinį juodą kostiumą, baltus marškinius ir juodą peteliškę.
A. Pogrebnojus atvirai – apie gerokai jaunesnę mylimąją: „Geriau jauna, graži ir protinga, negu sena ir durna“
Įvaizdžiui išskirtinumo suteikė ryškūs mėlynų rėmelių akiniai bei originalūs juodai balti batai.
Tuo metu Eglė spindėjo vilkėdama elegantišką juodą midi ilgio suknelę, subtiliai išryškinusią suapvalėjusį pilvuką.
Susiję straipsniai
Įvaizdį ji papildė minimalistinio stiliaus juodomis basutėmis, masyviais aukso spalvos auskarais ir nedidele juodai balta rankine. Natūralus makiažas bei lengvai sušukuoti plaukai suteikė bendram įvaizdžiui elegancijos.
Primename, kad birželio 20-ąją Aleksandras ir Eglė pranešė laukiantys šeimos pagausėjimo. Netrukus poros gyvenime įvyko dar viena svarbi šventė – liepos 4-ąją jie paskelbė susituokę.
Į Prezidentūrą rinkosi pasipuošęs šalies elitas: spindėjo elegancija