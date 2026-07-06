Prezidentūroje – tradicinis Valstybės dienos priėmimas: susirinko šimtai garbių svečių

Į iškilmingą vakarą rinkosi šimtai kviestinių svečių – politikai, visuomenės veikėjai, kultūros, mokslo ir verslo atstovai, dvasininkai, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai bei kiti garbūs svečiai.
Susirinkusiuosius pasitiko prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Valstybės dienos proga rengiamas priėmimas – ilgametė Prezidentūros tradicija, skirta paminėti vieną svarbiausių Lietuvai istorinių datų ir pagerbti valstybei nusipelniusius žmones.
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Kaip ir kasmet, ne mažiau dėmesio nei pati šventė sulaukė svečių įvaizdžiai.
Prezidentūroje galioja iškilmingų vakarinių renginių aprangos etiketas, todėl į priėmimą atvykusieji laikėsi griežto aprangos kodo.
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Vyrams rekomenduojama vilkėti tamsų kostiumą, baltus marškinius ir segėti kaklaraištį, o moterims rinktis ilgą arba kelius dengiančią suknelę, elegantišką sijono ar kelnių kostiumėlį bei aukštakulnius.