Tarp į šventę atvykusių svečių buvo galima išvysti ir Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę su vyru Jonu Pinskumi.
Šįkart politikė pasirinko tautinį kostiumą, kuris tapo ryškia jos vakaro įvaizdžio detale. Aprangą ji papildė tautiniais aksesuarais, o J. Pinskus liko ištikimas klasikai – vilkėjo kostiumą.
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Į renginį kviečiami politikai, kultūros, meno, mokslo ir verslo atstovai, diplomatai, dvasininkai, nevyriausybinių organizacijų nariai bei kiti garbūs svečiai.
Ne mažiau dėmesio nei pati šventė kasmet sulaukia ir svečių įvaizdžiai.
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