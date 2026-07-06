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Visų akys krypo į Ž. Pinskuvienę: Prezidentūroje pademonstravo išskirtinį įvaizdį (1)

2026 m. liepos 6 d. 18:53
Lrytas.lt
Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dienos proga Prezidentūroje surengtame iškilmingame priėmime netrūko žinomų veidų.
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Tarp į šventę atvykusių svečių buvo galima išvysti ir Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę su vyru Jonu Pinskumi.
Šįkart politikė pasirinko tautinį kostiumą, kuris tapo ryškia jos vakaro įvaizdžio detale. Aprangą ji papildė tautiniais aksesuarais, o J. Pinskus liko ištikimas klasikai – vilkėjo kostiumą.
Valstybės dienos priėmimas Prezidentūroje – ilgametė tradicija, kasmet suburianti valstybei nusipelniusius žmones iš įvairių šalies sričių.

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Į renginį kviečiami politikai, kultūros, meno, mokslo ir verslo atstovai, diplomatai, dvasininkai, nevyriausybinių organizacijų nariai bei kiti garbūs svečiai.
Ne mažiau dėmesio nei pati šventė kasmet sulaukia ir svečių įvaizdžiai.
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