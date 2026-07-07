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Eterio metu – netikėtumas: Livija Gradauskienė vos tramdė emocijas

2026 m. liepos 7 d. 10:11
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose plinta šmaikštus įrašas iš LRT laidos „Duonos ir žaidimų“ filmavimų, kuriame Livijos Gradauskienės sūnus, laidos šefas Andrius nusišypsoti privertė visą komandą.
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Instagrame pati Livija pasidalijo trumpa ištrauka iš epizodo, kuriame jos sūnus gamino su prodiuseriu Dominyku Kubiliumi.
„Atėjo rimti žmonės, o štai berniukas taip dalyvauja virtuvėje, kad visi lūžta. Kas per auklėjimas“, – rašė L. Gradauskienė.
Įraše matyti, kaip šmaikščią frazę pasakęs Andrius pralinksmina ne tik komandą, bet ir savo mamą, kuri negali sulaikyti juoko.

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„Nori viską stipriai padaryti. Aš manau, kad čia nereikia tiek daug fizinės jėgos.
Manau, kad galima viską švelniai daryti, bet matau, kad didelės rankos, drūtas vyras.
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