Eterio metu – netikėtumas: Livija Gradauskienė vos tramdė emocijas

Instagrame pati Livija pasidalijo trumpa ištrauka iš epizodo, kuriame jos sūnus gamino su prodiuseriu Dominyku Kubiliumi.
„Atėjo rimti žmonės, o štai berniukas taip dalyvauja virtuvėje, kad visi lūžta. Kas per auklėjimas“, – rašė L. Gradauskienė.
Įraše matyti, kaip šmaikščią frazę pasakęs Andrius pralinksmina ne tik komandą, bet ir savo mamą, kuri negali sulaikyti juoko.
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„Nori viską stipriai padaryti. Aš manau, kad čia nereikia tiek daug fizinės jėgos.
Manau, kad galima viską švelniai daryti, bet matau, kad didelės rankos, drūtas vyras.
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Jam tik taip ir gausis. Ne veltui, steiką valgo pusryčiams, viskas aišku“, – Dominykui sakė Andrius prajuokinęs ne vieną.
Livija Gradauskienėnetikėtavaizdo įrašas
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