„Viskam ateina pabaiga... Dvidešimt penkeri metai prabėgo akimirksniu. Čia palieku dalį savo širdies, tačiau tai – tik vieno labai gražaus, prasmingo ir intensyvaus etapo pabaiga“, – atvirai sako charizmatiškoji J. Tulčina.
Kardiologės diplomą turinti medikė per savo karjerą sukūrė individualią sveikatinimo programą, pagal kurią konsultavo beveik 150 tūkstančių pacientų iš Lietuvos ir užsienio. Vieni ją vadino žvaigždžių dietiste, kiti – ryškia plastinių operacijų kritike, o jos tvirta nuomonė apie mitybą, vaistus ir gyvenimo būdą ne kartą sukeldavo karštų diskusijų televizijoje bei spaudoje.
Pastaraisiais metais Jelena Tulčina vis dažniau kalbėjo apie norą sulėtinti tempą, daugiau dėmesio skirti šeimai, kelionėms ir gyvenimo malonumams. Pernai 70-metį atšventusi specialistė neslepia, kad sprendimas atsisveikinti su klinika buvo emocingas, tačiau brandus ir apgalvotas.
Susiję straipsniai
„Su komanda atsisveikinome labai gražiai. Užrakinau ilgus metus puoselėto Žvėryno natūralios medicinos centro duris ir mintyse prisiminiau laikus, kai klinikas turėjome ne tik Vilniuje, bet ir Kaune. Vėliau su vyru Feliksu išvykome trumpam atsipūsti į Monaką“, – pasakoja ji.
Vis dėlto tai nėra atsitraukimas nuo profesinės veiklos. Priešingai – J. Tulčina jau ruošiasi naujam jos etapui.
„Kas toliau? Nauja pradžia. Per beveik pusę amžiaus sukauptą medikės patirtį nuo šiol pritaikysiu privačiai konsultuodama pacientus, ne tik tuos, kurie yra atlikę maisto netoleravimo testus, bet ir visus, kuriems reikalinga mano pagalba. Juk mano žinios gali padėti ne tik žmonėms, kovojantiems su antsvoriu ar odos problemomis, bet ir tiems, kuriuos vargina diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, sąnarių skausmai, migrena bei įvairūs lėtiniai susirgimai“, – atskleidžia specialistė.
Sveikatinimą be perteklinių vaistų ir chirurginių intervencijų akcentuojanti medikė jau išsirinko naujas, jaukias patalpas Neries pakrantėje. Vis dėlto daugiau detalių ji žada atskleisti tik grįžusi po ilgai planuotų atostogų.
„Jei norite būti laimingi, turite būti prisirišę ne prie daiktų ar žmonių, o prie tikslų. Niekada neturėjau konkurencijos, nes žmogus gali pakartoti viską, ką darai tu, bet negali pakartoti jūsų energijos“, – atvirai sako naują gyvenimo puslapį verčianti Jelena Tulčina.