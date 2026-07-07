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O. Pikul ir D. Dirkstys leido pajūryje: paviešinti kadrai sulaukė tūkstančių dėmesio

2026 m. liepos 7 d. 13:50
Lrytas.lt
Verslininkė ir vizažo meistrė Oksana Pikul bei kovotojas Dominykas Dirkstys ilgąjį savaitgalį leido pajūryje.
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Pora apsilankė Klaipėdoje, o viešnagės akimirkomis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Atrodo, kad šių dviejų žinomų žmonių kasdienybė sekėjų stebima tarsi per padidinamąjį stiklą – vos tik jų socialiniuose tinkluose pasirodo nauji kadrai, jie akimirksniu sulaukia didžiulio dėmesio ir tūkstančių reakcijų.
Ne išimtis buvo ir šis kartas.

„UTMA 17“ užfiksuotas aistringas D. Dirksčio ir O. Pikul bučinys

O. Pikul ir D. Dirkstys savo „Instagram“ paskyrose paviešino nuotraukas, kuriose užfiksuotos poros akimirkos prie jūros.
Matyti, kad juodu vaikštinėjo prie Klaipėdos molo, mėgavosi laiku pajūryje dviese.
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Įrašai netruko sulaukti didžiulio sekėjų dėmesio – nuotraukas „Instagram“ paskyroje pamėgo daugiau nei 9 tūkst. žmonių.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas Dirkstys

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