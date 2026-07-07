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Po BMW tragedijos internautai ėmėsi veiksmų: 19-metės vairuotojos „TikTok“ paskyroje liejasi pyktis (1)

2026 m. liepos 7 d. 11:16
Lrytas.lt
Po savaitgalį Vilnių sukrėtusios tragiškos BMW avarijos internautų dėmesys ir toliau krypsta į su 19-mete vairuotoja siejamas socialinių tinklų paskyras.
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Ypač aktyviai aptarinėjama su ja siejama „TikTok“ paskyra, kurioje iki nelaimės buvo dalijamasi kasdienio gyvenimo akimirkomis.
Po avarijos paskyros vaizdo įrašų peržiūros ėmė augti žaibišku greičiu.
Įrašuose matyti prabangūs automobiliai, restoranai, garsių prekės ženklų daiktai bei kitos prabangaus gyvenimo akimirkos. Dalis jų jau peržiūrėti šimtus tūkstančių kartų.

Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai

Tačiau ne mažiau dėmesio sulaukė ir komentarų skiltis. Po vaizdo įrašais pasipylė gausybė reakcijų, tarp kurių – ir užgaulūs, merginą smerkiantys komentarai.
„Prisifotkinai“, „Prisiskraidei“, „Lauksim video iš langelių“, „Tikiuos bent sąžinę turi ir užgriauš“, „Galėsi ilsėtis Panevėžyje“, „Pasėdėsi ir surimtėsi“, „Žiurkė“, – rašė komentatoriai.
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Po nelaimės pirmadienį pirmą kartą viešai prabilo ir pati 19-metė vairuotoja.
„Nežinau, kaip aš išgyvenau, bet jaučiuosi kalta, kad esu gyva“, – 15min teigė ji.
Mergina taip pat sakė sulaukianti anoniminių žinučių, kuriose jai grasinama susidoroti. Tuo metu jos patėvis tikino, kad šeima nebėga nuo atsakomybės ir yra pasirengusi padėti žuvusiųjų artimiesiems.
Primename, kad šeštadienį apie 4 val. 20 min. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, BMW 530e, vairuojamas 19-metės merginos, rėžėsi į apšvietimo stulpą.
Per avariją žuvo du automobiliu važiavę jaunuoliai. Po avarijos 19-metei nustatytas 0,58 prom. girtumas, o vairuotojo pažymėjimą ji buvo gavusi vos prieš kiek daugiau nei mėnesį.
BMW avarijaŽirmūnai

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