Po R. Baranovo nuotraukos Prezidentūroje su kita – jo žmonos aktorės V. Baranovės reakcija

Ne vienam užkliuvo, jog šalia Seimo nario Ruslano Baranovo fotografams pozavo ne žmona, žinoma aktorė Vaida Baranovė, o jo kolegė Elžbieta Žurovska-Puodžiūnienė – buvusios premjerės Ingos Ruginienės kabineto vadovė.
Po pasirodžiusių skambių antraščių į pasklidusią nuotrauką sureagavo ir jo žmona Vaida.
Feisbuke ji pasidalijo nuotrauka ir brūkštelėjo: „Tokia graži moteris ir toks baisus kaklaraštis“.
Tiesa, Vaida pažymėjo ir savo būvimo vietą – šiuo metu ji Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Andžele.
R. Baranovas puošėsi išskirtiniu kaklarašičiu – jis sukurtas M.K.Čiurlionio paveikslo „Karalių pasaka“ motyvais.
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