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Po skyrybų oficialiame renginyje pasirodžiusi L. Asadauskaitė pozavo ne viena

2026 m. liepos 7 d. 10:50
Lrytas.lt
Liepos 6-ąją, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Prezidentūroje surengtas tradicinis šventinis priėmimas. Į iškilmingą renginį atvyko ir olimpietė, Seimo narė, neseniai apie skyrybas pranešusi Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
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Susirinkusiųjų žvilgsnius žinoma moteris kaustė elegantišku įvaizdžiu.
Ji rinkosi kreminės spalvos švarką, po juo vilkėjo derančią palaidinę, o įvaizdį užbaigė taip pat šviesiu sijonu.
Tiesa, fotografams Laura pozavo ne viena. Jai kompaniją palaikė ir greta šypsojosi Seimo narė Modesta Petrauskaitė.

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Primename, kad į iškilmingą vakarą rinkosi šimtai kviestinių svečių – politikai, visuomenės veikėjai, kultūros, mokslo ir verslo atstovai, dvasininkai, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai bei kiti garbūs svečiai.
Susirinkusiuosius pasitiko prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
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Valstybės dienos proga rengiamas priėmimas – ilgametė Prezidentūros tradicija, skirta paminėti vieną svarbiausių Lietuvai istorinių datų ir pagerbti valstybei nusipelniusius žmones.
Laura Asadauskaitė-ZadneprovskienėLiepos 6Prezidentas
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