Po skyrybų oficialiame renginyje pasirodžiusi L. Asadauskaitė pozavo ne viena

Susirinkusiųjų žvilgsnius žinoma moteris kaustė elegantišku įvaizdžiu.
Ji rinkosi kreminės spalvos švarką, po juo vilkėjo derančią palaidinę, o įvaizdį užbaigė taip pat šviesiu sijonu.
Tiesa, fotografams Laura pozavo ne viena. Jai kompaniją palaikė ir greta šypsojosi Seimo narė Modesta Petrauskaitė.
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Primename, kad į iškilmingą vakarą rinkosi šimtai kviestinių svečių – politikai, visuomenės veikėjai, kultūros, mokslo ir verslo atstovai, dvasininkai, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai bei kiti garbūs svečiai.
Susirinkusiuosius pasitiko prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
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