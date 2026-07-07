Renginyje Indrė Burlinskaitė pakerėjo itin drąsia suknele: paaiškėjo, kiek už šį grožį teko pakloti

Tarp jų dėmesį kaustė nuomonės formuotoja Indrė Burlinskaitė-Vaisieta, į renginį atvykusi kartu su vyru Liudu Vaisieta.
Vasaros aprangos kodą žinoma moteris interpretavo drąsiai ir elegantiškai.
Ji pasirinko mados ženklo „Selezza London“ turkio spalvos suknelę, dekoruotą žvynelius primenančiomis detalėmis, kurios žvilgėjo kiekviename žingsnyje. Norint pasipuošti tokia pačia suknele, tektų pakloti 910,95 eur.
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Įvaizdį I. Burlinskaitė-Vaisieta papildė permatomomis tos pačios spalvos ilgomis pirštinėmis, balta pūkuota rankine bei šviesių atspalvių aukštakulniais. Kruopščiai iki smulkiausių detalių apgalvotas derinys neliko nepastebėtas.
Akcentu tapo itin gili suknelės iškirptė, išryškinusi žinomos moters figūrą ir įvaizdžiui suteikusi dar daugiau išskirtinumo.
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Primename, kad Vilniaus centre surengtas vasariškiausias „ELLE Lithuania“ bendruomenės susitikimas tapo ne tik naujausių leidinių pristatymu, bet ir simboliniu naujo sezono atidarymu.
Žydinčiu miesto sodu virtusioje renginio erdvėje susitiko gausus būrys mados, kultūros, verslo ir kūrybos pasaulio atstovų, o vakaro svečiai stebino vasariškais, kruopščiai apgalvotais įvaizdžiais.