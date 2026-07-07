Valstybės dieną Kaune – iškilminga šventė: ceremoniją vainikavo garbės piliečių paskelbimas

Šventę pradėjo tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ koncertas, subūręs atlikėjus iš Lietuvos ir užsienio. Muzika, gyvi pasirodymai ir iškilminga atmosfera tapo įžanga gražiai tradicijai – 21 valandą kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedoti „Tautišką giesmę“.
„Valstybė stipri tiek, kiek stiprūs jos žmonės. Kaunas šiandien auga, keičiasi ir garsėja ne tik dėl įgyvendinamų projektų, bet pirmiausia dėl žmonių, kurie savo talentu, darbu ir idėjomis kuria miestą. Šį vakarą dėkojame tiems, kurių nuopelnai tapo svarbia Kauno istorijos dalimi ir įkvėpimu ateities kartoms“, – susirinkusiuosius sveikino Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Padėka kultūros kūrėjams
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Apdovanojimų ceremoniją pradėjo Kauno miesto kultūros premijų įteikimas. Šiemet jos skirtos penkiems kūrėjams ir kultūros puoselėtojams už indėlį į kultūrą, sėkmingą kūrybinę veiklą bei Kauno ir Lietuvos vardo garsinimą.
Kultūros premijomis apdovanota pianistė Monika Lozinskienė, architektūros istorikas Vaidas Petrulis, choreografė, trupės „ULNA“ įkūrėja ir meno vadovė Indrė Puišytė-Šidlauskienė, Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto trupės artistė May Jean Teo bei rašytojas ir publicistas Petras Venclovas.
Atskira padėka skirta festivalio „Operetė Kauno pilyje“ komandai. „Tauro“ statulėlės įteiktos vyresniajam garso režisieriui Justinui Giedraičiui, režisieriaus asistentei Svetlanai Gudukienei, administratorei Jolantai Jankauskienei ir komunikacijos vadovei Linai Stankevičiūtei.
„Laisvės kario“ statulėle už paramą ir bendradarbiavimą organizuojant tarptautinį skulptūrų simpoziumą bei reikšmingą indėlį stiprinant Kauno kultūrinį įvaizdį apdovanota UAB „Akmelita“.
Aukščiausias miesto įvertinimas
Iškilmingą ceremoniją vainikavo Kauno miesto garbės piliečių paskelbimas. Tai aukščiausias miesto įvertinimas asmenybėms, savo veikla palikusioms ryškų pėdsaką Kauno gyvenime.
Šiemet Kauno miesto garbės piliečio vardas suteiktas verslininkui, investuotojui ir filantropui Augustinui Rakauskui už reikšmingą indėlį į verslo plėtrą, investicijas į miesto infrastruktūrą bei paramą socialinėms, kultūrinėms ir švietimo iniciatyvoms.
Šis garbingas vardas taip pat suteiktas pramonininkui ir mecenatui dr. Pranui Kizniui už nuoseklų indėlį į mokslo ir pramonės plėtrą, kultūros paveldo puoselėjimą, mecenatystę ir reikšmingą paramą įamžinant Kauno istoriją.
Už darbus, paliekančius pėdsaką
Valstybės dienos proga įteikti ir visų trijų laipsnių Santakos garbės ženklai – apdovanojimai žmonėms, kurių profesinė veikla, visuomeninės iniciatyvos ir ilgametis atsidavimas reikšmingai prisideda prie Kauno augimo.
3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklai:
Brolis Bernardas Saulius Belickas – Kauno Šv. Jurgio Kankinio vienuolyno vyresnysis vikaras ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios diakonas;
Rebeka Bruder – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė;
Bronius Dovydaitis – vertėjas;
Jovita Kulakauskienė – Kauno kultūros centro mišraus choro „Gintaras“ vadovė;
Rūta Mašanauskaitė – Kauno kino centro „Romuva“ direktorė;
Mindaugas Mickevičius – UAB „Diena Media News“ akcininkas;
Živilė Ramoškienė – sertifikavimo įmonės „ECOGRANT“ įkūrėja ir vadovė;
Ramūnas Šilinis – UAB „Kauno keliai“ generalinis direktorius;
Linas Vasiljevas – UAB „Baltuvos Projektai“ direktorius;
Gintaras Gatulis – Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
Jurgita Kvedaravičienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriaus vedėja;
Milda Labašauskaitė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;
Ieva Vaznelytė – tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ vedėja.
2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklai:
Povilas Vytautas Grigonis – buvęs futbolininkas ir treneris;
Rita Kabašinskienė – VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės gydytoja;
Vidmantas Kiaušas – poetas ir prozininkas;
Darius Krapikas – Kauno valstybinio lėlių teatro aktorius, režisierius ir smuikininkas;
Viktoras Rudžianskas – poetas, vertėjas ir leidėjas;
Alvydas Surblys – istorikas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys;
Prof. Dr. Ramūnas Unikas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas;
Rasa Vaitkevičiūtė – tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ vyriausioji chormeisterė;
Andrius Žiurauskas – aktorius ir režisierius;
Brolis Tomas Žymantas – Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios rektorius ir Šv. Jurgio konvento gvardijonas;
Gintaras Mikalauskas – tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ vedėjas.
1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklai:
Prof. Dr. Rimantas Kėvalas – gydytojas, mokslininkas ir pedagogas;
Justinas Krėpšta – buvęs ilgametis Kauno valstybinės filharmonijos vadovas, vienas iš Pažaislio muzikos festivalio įkūrėjų;
Laimutė Kuzmickaitė-Milašienė – tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizatorė ir koordinatorė;
Gediminas Maciulevičius – tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizatorius ir meno vadovas;
Rimantas Rutkauskas – buvęs ilgametis Kauno bokso federacijos prezidentas, mecenatas ir tarptautinio Algirdo Šociko bokso turnyro organizatorius;
Egidijus Stancikas – Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius.