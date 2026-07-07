ŽmonėsVeidai ir vardai

Valstybės dienos priėmime Ruslanas Baranovas pozavo ne su žmona

2026 m. liepos 7 d. 14:35
Lrytas.lt
Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dienos proga Prezidentūroje surengtame iškilmingame pasirodė ir Seimo narys Ruslanas Baranovas.
Daugiau nuotraukų (7)
Visgi, ne vienam užkliuvo, jog šalia jo fotografams pozavo ne žmona, žinoma aktorė Vaida Baranovė, o kita moteris.
Po kilusių diskusijų vėliau paaiškėjo, jog žavi dama – jo kolegė Elžbieta Žurovska-Puodžiūnienė – buvusios premjerės Ingos Ruginienės kabineto vadovė.
Primename, kad į iškilmingą vakarą rinkosi šimtai kviestinių svečių – politikai, visuomenės veikėjai, kultūros, mokslo ir verslo atstovai, dvasininkai, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai bei kiti garbūs svečiai.

A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką

Susirinkusiuosius pasitiko prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Valstybės dienos proga rengiamas priėmimas – ilgametė Prezidentūros tradicija, skirta paminėti vieną svarbiausių Lietuvai istorinių datų ir pagerbti valstybei nusipelniusius žmones.
Susiję straipsniai
Po skyrybų oficialiame renginyje pasirodžiusi L. Asadauskaitė pozavo ne viena

Po skyrybų oficialiame renginyje pasirodžiusi L. Asadauskaitė pozavo ne viena (6)

Po vestuvių – į Prezidentūrą: A. Pogrebnojus su besilaukiančia žmona kaustė svečių žvilgsnius

Po vestuvių – į Prezidentūrą: A. Pogrebnojus su besilaukiančia žmona kaustė svečių žvilgsnius (1)

Visų akys krypo į Ž. Pinskuvienę: Prezidentūroje pademonstravo išskirtinį įvaizdį

Visų akys krypo į Ž. Pinskuvienę: Prezidentūroje pademonstravo išskirtinį įvaizdį (12)

Ruslanas Baranovaskolegėžmona
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.