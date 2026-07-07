Valstybės dienos priėmime Ruslanas Baranovas pozavo ne su žmona

Visgi, ne vienam užkliuvo, jog šalia jo fotografams pozavo ne žmona, žinoma aktorė Vaida Baranovė, o kita moteris.
Po kilusių diskusijų vėliau paaiškėjo, jog žavi dama – jo kolegė Elžbieta Žurovska-Puodžiūnienė – buvusios premjerės Ingos Ruginienės kabineto vadovė.
Primename, kad į iškilmingą vakarą rinkosi šimtai kviestinių svečių – politikai, visuomenės veikėjai, kultūros, mokslo ir verslo atstovai, dvasininkai, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai bei kiti garbūs svečiai.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Susirinkusiuosius pasitiko prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Valstybės dienos proga rengiamas priėmimas – ilgametė Prezidentūros tradicija, skirta paminėti vieną svarbiausių Lietuvai istorinių datų ir pagerbti valstybei nusipelniusius žmones.
Ruslanas Baranovaskolegėžmona
Rodyti daugiau žymių