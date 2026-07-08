„Mes su vaikais vykome į Baltarusiją, bet atsidūrėme Trakuose. Į Baltarusiją važiavome milijoną kartų, čia mums įprasta kelionė.
Nuvažiavome prie sienos pas lietuvius. Ten viena eilė buvo baltarusių, o mes greičiau – per europiečių liniją... Prieina muitininkė ir paprašė parodyti dokumentus.
Po kažkiek laiko grįžta ir klausia: „O kur jūs vykstate?“ Atsakiau, kad Į Baltarusiją papramogauti. Tuomet paprašė palaukti. Ir vėl grįžo po penkių minučių ir pasakė:“Deja, turiu nuliūdinti, šiandien jūs nepapramogausite Baltarusijoje. Galvojau, kas čia dabar, prie ko galėjo prisikabinti.
Pasakė, kad mano „Mercedes“ per galingas. Pasakė, kad mano „Mercedes“ 4 litrų, dėl to negaliu įvažiuoti į Baltarusiją, nes čia įvestos sankcijos – iki 2,5 litrų galingumo automobiliu galima įvažiuoti.
Na, tai gerai, kad turiu tris automobilius... Turiu dar tokią „Audi“, gal su ja kažkaip...
Tai va, čia sankcijos ne Baltarusijos, o Lietuvos piliečiui. Ir negali įvažiuoti papramogauti su savo automobiliu. Jau durniau nesugalvosi. Vėliau stebisi, kodėl žmonės pykstta. Tai ant pareigūnės aš nepykstu, bet kas priima tokius sprendimus...“ – dievagojosi Gytis.