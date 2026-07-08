Alanas Chošnau kreipėsi į visuomenę: sukčiai prašo mokėti už VIP korteles bei susitikimus viešbutyje

Vakar į Alano Chošnau vadybą kreipėsi gerbėja, pradėjusi gauti intensyvias įtartinas žinutes per „WhatsApp“ ir „Telegram“ kanalus. Jose buvo naudojamos tikros Alano nuotraukos, siunčiamos suklastotų dokumentų kopijos su tariamai realiais parašais, pateikiama melaginga informacija apie neva planuojamą susitikimą su žinomu atlikėju Vilniaus TV bokšte, taip pat prašoma atlikti mokėjimus už vadinamąsias išskirtines VIP gerbėjų korteles.
Suabejojusi gauta informacija, moteris nusprendė tiesiogiai susisiekti su Alano Chošnau komanda ir pasidalijo gauta medžiaga. Būtent tai padėjo laiku sustabdyti galimą apgaulę ir perspėti kitus žmones.
„Labai apmaudu, kad bandoma pasinaudoti žmonių pasitikėjimu, nuoširdumu ir gerbėjų meile. Ypač skaudu, kai tam naudojamas mano vardas, nuotraukos ir net padirbtas parašas. Jei kyla bent menkiausia abejonė dėl įtartinų manipuliacijų mano vardu ar atvaizdu, visada raginu pirmiausia susisiekti tik per oficialius mano socialinių tinklų kanalus ar komandą elektroniniu paštu“, – sako Alanas Chošnau.
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Pasak atlikėjo, jokios VIP kortelių registracijos, mokėjimai už tokias korteles ar privatūs mokami susitikimai su gerbėjais neegzistuoja ir yra visiška apgaulė. Visa oficiali informacija apie paskelbtus koncertus, jų bilietus ir tikrą bendravimą su gerbėjais skelbiama tik oficialiais Alano Chošnau kanalais bei patikimuose viešuose informacijos šaltiniuose.
Anot Alano Chošnau, tokie atvejai tampa vis dažnesni, todėl jis nusprendė apie tai kalbėti viešai. Sukčiai darosi vis išradingesni ir pavojingesni: siekdami sukurti patikimumo įspūdį, jie naudojasi žinomų žmonių vardais, viešai prieinamomis nuotraukomis, tariamai oficialiai atrodančiais dokumentais ir skubos spaudimu. Nors tokio pobūdžio klastotėse dažnai vis dar pasitaiko gramatinių ir loginių klaidų, žmonės mėginami paveikti emocijomis, netikėtumo efektu ir tariamos išskirtinės galimybės pažadu.
„Vien tai, kad žinutėje minimas žinomas vardas ar atsiunčiamos nuotraukos, dar nereiškia, kad tai yra tikra. Žmones dažnai bandoma paskubinti, sukuriant įspūdį, kad reikia veikti čia ir dabar, nes jų tariama galimybė yra išskirtinė. Tokiose situacijose svarbiausia nepasiduoti spaudimui ir viską pasitikrinti, kaip tai padarė ir mano gerbėja“, – sako atlikėjas.
Alanas Chošnau ragina: nepasitikėti žinutėmis apie jį iš nepažįstamų numerių ar neoficialių paskyrų; neatlikti jokių mokėjimų nepatikrinus informacijos oficialiais kanalais; kritiškai vertinti tariamai oficialius dokumentus, parašus ir skubos reikalavimus; apie įtartinus atvejus informuoti atlikėjo komandą, o prireikus – ir teisėsaugą.
„Geriau dar kartą pasitikslinti, nei tapti apgaulės auka. Dėkojame gerbėjai, kuri laiku sureagavo ir pasidalijo gauta informacija – tai gali padėti apsaugoti ir kitus žmones. Būkime budrūs ir atsakingi“, – teigia Alanas Chošnau.
Gerbėjai ir visuomenė raginami pasitikėti tik oficialiai skelbiama informacija ir išlikti atsargūs tais atvejais, kai siūlomos tariamos privilegijos, papildomos registracijos ar prašoma skubiai pervesti pinigus.