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Dalia Grybauskaitė išgirdo netikėtą ir retą žinią

2026 m. liepos 8 d. 14:52
Lrytas.lt
Kadenciją baigusi Dalia Grybauskaitė (70 m.) išgirdo jautrią žinią. VU botanikos sodas pranešė, kad lietuvių selekcininko Juozo Proscevičiaus išvesta lelija ateityje bus pavadinta prezidentės Dalios Grybauskaitės garbei.
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Šia žinia jau kiek anksčiau pasidžiaugė pati D. Grybauskaitė savo feisbuke.
O dabar oficialiame VU botanikos sodo puslapyje žinia pakomentuota plačiau.
„Nors vidurvasario žiedų paroda „Lelija Mindaugo karūnai“ jau baigėsi, džiaugiamės, kad viena gražiausių jos naujienų dar tik laukia savo tęsinio.
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Lietuvių selekcininko Juozo Proscevičiaus išvesta lelija ateityje bus pavadinta Prezidentės Dalios Grybauskaitės garbei.
Kol kas ši lelija dar neturi oficialaus pavadinimo – jį gaus tik pasibaigus registravimo procedūroms. Kol kas leliją galima atpažinti pagal specialų selekcinį kodą.
Jei lankysitės VU Botanikos sode, kviečiame ją surasti lelijų kolekcijoje ir iš arti pamatyti augalą, kuris netrukus taps dar viena prasminga Lietuvos selekcijos istorijos dalimi.
Dėkojame visiems apsilankiusiems parodoje ir iki kitų žydinčių susitikimų VU Botanikos sode!“ – pranešė VU botanikos sodas.
Dalia GrybauskaitėBotanikos sodasVilniaus universiteto (VU) Botanikos sodas

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