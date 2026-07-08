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Eduardo Šlekys-Gimenezas pranešė liūdną žinią

2026 m. liepos 8 d. 11:26
Lrytas.lt
Argentinietiško tango puoselėtojas Eduardo Šlekys-Gimenezas pranešė svarbią žinią visiems, planavusiems dalyvauti liepos 9-ąją turėjusiame vykti tango vakare Vilniaus Rotušės aikštėje. Dėl nepalankių orų renginys nukeltas.
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Kaip pranešė E. Gimenezas, susitikimas su tango gerbėjais įvyks po dviejų savaičių – liepos 23 dieną, 19 valandą, toje pačioje vietoje.
„Sveiki visi, su trupučiu liūdesio turiu pranešti, kad liepos 9 dienos renginys yra atšaukiamas dėl blogo oro – bus vėsu ir lis.
Nesinori taip. Norisi, kad vakaras būtų šiltas arba net karštas, kad liktume prie stalo iki pat ryto, kad šoktume ir klausytume tango muzikos.

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Nieko tokio. Liepos 23 dieną surengsime šį renginį Vilniaus Rotušės aikštėje, 19 val. Netrukus renginys bus „Facebooke“. Viskas dar prieš akis! Iki greito!“ – teigė jis.
Primename, kad visai neseniai 56-ąjį gimtadienį atšventęs E. Gimenezas šia proga pakvietė visus į nemokamą argentinietiško tango vakarą sostinės širdyje.
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Renginio organizatoriai žada ypatingą atmosferą, kurioje susipins muzika, šokis ir Argentinos kultūra. Vakaro metu skambės garsiausi Astoro Piazzollos kūriniai, klasikiniai XX amžiaus pradžios argentinietiški tango bei specialiai šiam vakarui parinkta muzika.
Programoje vietos atsiras tiek šokantiems, tiek norintiems tiesiog mėgautis gyvai atliekama muzika.
E. Gimenezas argentinietišką tango Lietuvoje puoselėja nuo 1999-ųjų. Per daugiau nei du dešimtmečius jis aktyviai prisidėjo prie tango bendruomenės kūrimo – rengia koncertus, šoka, dainuoja ir organizuoja įvairius tango kultūrą populiarinančius renginius.
Eduardo Gimenezastangonukėlimas

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