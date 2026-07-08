Kaune atlikta operacija prireikė paaiškėjus, kad vienas iš prieš vienuolika metų įdėtų implantų buvo įplyšęs. Laukdama, kol mama bus parvežta į palatą, O. Pikul socialiniuose tinkluose papasakojo, kaip sekėsi operacija ir kokias žinias išgirdo iš gydytojo.
„Buvo užėjęs daktaras Vygintas Kaikaris. Mamos dar neatvežė, todėl pakomentavo, kad vietoje planuotų 2,5 val. operacija prasitęsė iki 4 val., nes įplyšusią kapsulę buvo sudėtingiau pašalinti.
Mamos operacija buvo atlikta prieš 11 metų. Bet kuriuo atveju tai jau laikoma senesnės kartos implantais, todėl būtinai tikrinkitės ir stebėkite savo sveikatą.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Jei implantus dėjotės anksčiau, reguliariai atlikite echoskopiją. Labai svarbu laiku pastebėti, kreiptis ir susitvarkyti“, – kalbėjo O. Pikul.
Pasak verslininkės, jos mama visuomet atsakingai rūpinasi savo sveikata, todėl problema buvo pastebėta laiku.
Susiję straipsniai
„Mano mama griežtai prižiūri savo sveikatą, tyrimai pas ją visi atlikti. Dabar bus sveika, graži – močiutės tokios ir turi būti“, – šyptelėjo O. Pikul.
Praėjus kiek daugiau nei savaitei po operacijos, Oksana pasidalijo nauja informacija apie mamos sveikatą ir neslėpė susižavėjimo pasiektu rezultatu. Pasak jos, mama sveiksta itin sparčiai, o plastikos chirurgo darbas pranoko lūkesčius.
„Aš dalyvavau perrišime, negalėjau rodyti tų vaizdų, nes jis tikrai... Bet aš šoke. Mama atrodo kaip 20-eis. Šitai dabar suformuota... Mama, tu galėsi net ir liemenėles nešioti, su maike bėgioti“, – džiaugsmo neslėpė Oksana.
Anot jos, mamos sveikimo procesas vyksta sklandžiai, o savijauta – puiki.
„Mano mamą apžiūrėjo, įvertino, klinika apžiūrėjo, nepakrauna pavyduolių. Mama patenkinta, jaučiasi gerai. Po šios operacijos mamai yra daug lengviau nei, tarkime, kai statomi implantai. Ji vakar pas save kieme kankorėžius rinko, jau ir automobilį vairuoja, o dar tik savaitė po operacijos. Viskas labai gerai, labai laiminga“, – pasakojo O. Pikul.
Vis dėlto viešojoje erdvėje netrūko ir kritiškų komentarų. Į juos verslininkė nusprendė atsakyti atvirai.
„Dabar viešoje erdvėje buvo paleista tema, kad mano mamai įdėjo krūties implantus ir ji dabar senjorė. Matėme daugybę kvailų komentarų, įžeidžių, moterys, jeigu turite galimybę, jūs geriau susitvarkykit, nei vaikščiokit įsiseilusios. Nesvarbu, koks jūsų amžius. Susilaikykit nuo tokių komentarų“, – rėžė ji.