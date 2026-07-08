Po kirčių dėl elgesio bažnyčioje Sasha Song nesusilaikė: „Susirinko velnynas“

Paviešinus vieną iš tokių įrašų dalis komentatorių jį gyrė, o kiti kritikavo, kad maldos namai – ne vieta muzikai ir džiaugsmui.
Sulaukęs tokių pastabų atlikėjas nusprendė netylėti ir išsakyti, ką galvoja.
„Man dažnai sako: „Nekreipk dėmesio“, – savo socialinių tinklų paskyroje mintimis dalijosi atlikėjas, pabrėždamas atsakomybę prieš savo auditoriją. – Bet mano, kaip viešo žmogaus, darbas yra atkreipti dėmesį į dezinformaciją ir dalintis tuo, kas, mano įsitikinimu, yra tiesa.
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Yra didelis skirtumas tarp kreipti dėmesį ir leisti, kad tai mane veiktų. Aš kreipiu dėmesį todėl, kad tai svarbu žmonėms. Tačiau neleidžiu pykčiui, neapykantai ar įžeidimams manęs valdyti. Tai – du visiškai skirtingi dalykai.
„Susirinko velnynas“, „Taip negalima elgtis ir dainuoti bažnyčioje“ – taip komentuoja žmonės po mano video, kur aš atlieku giesmių programą vienoje iš bažnyčių, kur buvo susirinkę daug jaunimo, kurie plojo, giedojo kartu.
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Taip komentuoja tikintys žmonės, turbūt skaitantys Bibliją. O Biblija labai aiškiai rašo: „Tautos, plokite rankomis, džiugiai šaukite Dievui!“.
Man liūdna, kad tikintys žmonės taip negražiai komentuoja ir dar rašo, kad „dar orgiją suorganizuokite, jei jau taip elgiatės“. Labai gaila, kad žmonės sau taip prieštarauja. Arba net nežino iš tikrųjų Biblijos. Aš nesakau, kad aš žinau Bibliją, bet aš žinau vieną: geriau jie džiaugtųsi, kad vaikai renkasi bažnyčią, o ne bastosi gatvėmis. Mano tokia nuomonė“, – socialiniuose tinkluose kalbėjo jis.