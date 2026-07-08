Po skaudžių sveikatos išbandymų viešumoje pasirodžiusi V. Povilionienė sujaudino tūkstančius

Įspūdingu finaliniu akcentu tapo Vingio parke suskambėjęs maždaug 10 tūkst. balsų choras ir drauge su visa Lietuva sugiedota „Tautiška giesmė“.
Į sceną kartu su jaunaisiais atlikėjais žengė ir žinomi šalies muzikantai, o ypatingų ovacijų sulaukė folkloro dainininkė Veronika Povilionienė.
Jos pasirodymas ne vienam žiūrovui tapo jautriausiu vakaro momentu.
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Šių metų vasarį visuomenę pasiekė žinia apie sudėtingus V. Povilionienės sveikatos išbandymus – dėl cukrinio diabeto komplikacijų dainininkei buvo amputuota dalis blauzdos.
Nepaisydama to, 79-erių atlikėja stojo prieš tūkstantinę minią ir dar kartą įrodė savo stiprybę. Vingio parke ji kartu su grupe „Duodeco“ atliko kūrinį „Lopšinė“.
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Liepos 6-osios vakarą į Vingio parką atvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene.
Jie kartu su tūkstančiais susirinkusiųjų prisijungė prie ilgametės tradicijos ir sugiedojo Lietuvos himną.