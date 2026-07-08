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Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka sugrįžo į gimtinę: paviešinti kadrai – pritrenkia

2026 m. liepos 8 d. 10:54
Lrytas.lt
Pastaruoju laiku toli nuo gimtinės gyvenusi krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus (50 m.) žmona Anna Douka (39 m.) sugrįžo į Graikiją.
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Socialiniuose tinkluose iš saulėtų kraštų kilusi moteris paviešino kadrus, lyg iš atviruko.
Į Graikiją Anna grįžo su dvejais savo vaikais Aila ir Luku. Panašu, jog jos ir Šarūno atžaloms kraštas taip pat artimas, mat kadruose buvo matyti nesuvaidintos jų šypsenos.
Šį kartą A. Douka pasirinko poilsiautojų itin pamėgtą Mykonos salą, kurioje vaikščiojo siauromis gatvelėmis tarp baltų pastatų ir mėgavosi sūriomis Viduržemio jūros bangomis.

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„Mykonos... Per dvi dienas man priminei, kaip labai tavęs pasiilgau! Vasara Graikijoje... Vienintelė vieta, kur verta būti. Mano šalis“, – jautriai „Instagrame“ rašė ji.
Šie kadrai sužavėjo ir moters sekėjus – vieni sveikino ją sugrįžus namo, kiti gyrė, kaip visuomet, elegantišką įvaizdį.
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